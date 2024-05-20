У «Руском-Агро» Темури Латарии появилась новая «дочка»

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
В обществе с ограниченной ответственностью «Осокино», прописанном в Омске на улице Ф. И. Тютчева, изменилась структура собственности. Уставный капитал компании, еще недавно принадлежавший Александру Моисееву, теперь поделен между ООО «Руском-Агро» и ООО «Сосновское» в пропорции 99 к 1.
«Осокино» специализируется на оптовой торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для скота. В его уставном капитале 10 млн рублей, но стоимость чистых активов характеризуется отрицательным числом (минус 1,89 млн), а последний финансовый год был закрыт с убытком. Генеральным директором компании на данный момент остается Павел Александрович Моисеев, учредитель фирм «Евро» и «Миравто». Последняя прописана в той же квартире на Тютчева, что и «Осокино».
Обе фирмы, ставшие учредителями «Осокина», принадлежат Темури Латарии, богатейшему бизнесмену Омской области. «Руском-Агро» официально специализируется на разведении свиней, «Сосновское» — на разведении молочных коров и производстве молока.