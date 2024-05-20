У «Руском-Агро» Темури Латарии появилась новая «дочка»

«Осокино» специализируется на оптовой торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для скота. В его уставном капитале 10 млн рублей, но стоимость чистых активов характеризуется отрицательным числом (минус 1,89 млн), а последний финансовый год был закрыт с убытком. Генеральным директором компании на данный момент остается Павел Александрович Моисеев, учредитель фирм «Евро» и «Миравто». Последняя прописана в той же квартире на Тютчева, что и «Осокино».