От «Рускома» «Сибколбасам»: одна из фирм Темури Латария сменила учредителя

Posted 17 октября, 06:18
Published 17 октября, 06:18
Modified 17 октября, 06:20
Updated 17 октября, 06:20
В обществе с ограниченной ответственностью «Рента.ру», зарегистрированном в Омске в 8-м Семиреченском переулке, изменилась структура собственности. 99,5% уставного капитала компании, принадлежавшие ООО «Руском», перешли к ООО «Сибирские колбасы». Оставшиеся полпроцента по-прежнему принадлежат Темури Латария — бенефициару и «Сибколбас», и «Рускома».
«Рента.ру» специализируется на управлении собственной и арендованной недвижимостью. «Руском» был основным учредителем фирмы с момента ее основания в 2012 году. Директором «Рента.ру» является Андрей Носков, ее выручка за 2023 год составила скромные 647 тысяч рублей.
Напомним: Темури Латария уже не первый год является богатейшим предпринимателем Омской области. Ему принадлежит (напрямую или опосредованно) множество компаний с самой разной специализацией. Основой бизнеса при этом являются разведение сельскохозяйственной птицы и производство мясной продукции.