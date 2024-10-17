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Posted 17 октября, 06:18

Published 17 октября, 06:18

Modified 17 октября, 06:20

Updated 17 октября, 06:20

Одна из компаний Темури Латария сменила владельца

От «Рускома» «Сибколбасам»: одна из фирм Темури Латария сменила учредителя

17 октября 2024, 06:18
Фото: 1MI

Одна из компаний Темури Латария сменила владельца

Уставный капитал «Рента.ру» перешел к новому бенефициару.

В обществе с ограниченной ответственностью «Рента.ру», зарегистрированном в Омске в 8-м Семиреченском переулке, изменилась структура собственности. 99,5% уставного капитала компании, принадлежавшие ООО «Руском», перешли к ООО «Сибирские колбасы». Оставшиеся полпроцента по-прежнему принадлежат Темури Латария — бенефициару и «Сибколбас», и «Рускома».

«Рента.ру» специализируется на управлении собственной и арендованной недвижимостью. «Руском» был основным учредителем фирмы с момента ее основания в 2012 году. Директором «Рента.ру» является Андрей Носков, ее выручка за 2023 год составила скромные 647 тысяч рублей.

Напомним: Темури Латария уже не первый год является богатейшим предпринимателем Омской области. Ему принадлежит (напрямую или опосредованно) множество компаний с самой разной специализацией. Основой бизнеса при этом являются разведение сельскохозяйственной птицы и производство мясной продукции.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Темури Латария#Руском#Переход доли#Сибколбасы
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