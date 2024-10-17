От «Рускома» «Сибколбасам»: одна из фирм Темури Латария сменила учредителя

«Рента.ру» специализируется на управлении собственной и арендованной недвижимостью. «Руском» был основным учредителем фирмы с момента ее основания в 2012 году. Директором «Рента.ру» является Андрей Носков, ее выручка за 2023 год составила скромные 647 тысяч рублей.