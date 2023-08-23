Темури Латария записал на себя еще 5% «Рускома»

Колокольников сейчас не связан официально ни с одним бизнес-активом. До 2022 года он владел 5% УК сельхозпредприятия из Тюменской области «Абсолют-Агро», которые перешли сначала к самой фирме, а потом к все тому же Латарии (Гульнара Ленская и в этом случае есть в списке учредителей). Кроме того, до 2022 года Колокольникову принадлежали 5% УК ООО «Морозовская птицефабрика», которые тоже перешли сначала к обществу, а потом к Латарии.