Темури Латария записал на себя еще 5% «Рускома»

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
В обществе с ограниченной ответственностью «Руском» поменялась структура собственности. Один из учредителей, Николай Колокольников, отказался от своих 5% уставного капитала фирмы, и они перешли к основному бенефициару — Темури Латарии. Теперь доля последнего составляет 94,9%. Его единственный компаньон — Гульнара Ленская.
Колокольников сейчас не связан официально ни с одним бизнес-активом. До 2022 года он владел 5% УК сельхозпредприятия из Тюменской области «Абсолют-Агро», которые перешли сначала к самой фирме, а потом к все тому же Латарии (Гульнара Ленская и в этом случае есть в списке учредителей). Кроме того, до 2022 года Колокольникову принадлежали 5% УК ООО «Морозовская птицефабрика», которые тоже перешли сначала к обществу, а потом к Латарии.
Отметим, что «Руском», зарегистрированный в поселке Голышманово Тюменской области и специализирующийся на разведении сельскохозяйственной птицы, — крупнейшая из фирм Темури Латарии. Именно благодаря «Рускому» этот бизнесмен является богатейшим человеком в Омске. Выручка компании за прошлый год превысила 6 млрд рублей.