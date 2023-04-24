В Омской области из-за земельного участка судились бизнесмены Сутягинский и Латария

Выяснилось, что, заявку «Алтаура» чиновники Георгиевского поселения не приняли, потому что не нашли «у заявителя документов, подтверждающих участие в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства». Также стало известно, что заявку на заключение договора аренды «Руском» направил за два дня до объявления конкурса, то есть, его заявка не должна была учитываться чиновниками.