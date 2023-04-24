В Омской области из-за земельного участка судились бизнесмены Сутягинский и Латария

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:55
В Арбитражном суде Западно-Сибирского округа 20 апреля завершился процесс между фирмами «Руском», принадлежащей Темури Латарии, и «Алтаур», владельцем которой является Юрий Сутягинский. Предметом спора стала аренда земли в Кормиловском районе.
В марте 2022 года администрация Георгиевского поселения Кормиловского района объявила конкурс на аренду двух земельных участков площадью 70 Га. Победителем стал «Руском». Компания Сутягинского «Алтаур» с этим не согласилась и обратилась в суд.
Выяснилось, что, заявку «Алтаура» чиновники Георгиевского поселения не приняли, потому что не нашли «у заявителя документов, подтверждающих участие в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства». Также стало известно, что заявку на заключение договора аренды «Руском» направил за два дня до объявления конкурса, то есть, его заявка не должна была учитываться чиновниками.
В итоге, заключенный в апреле прошлого года контракт об аренде земли между «Рускомом» и администрацией Георгиевки пришлось расторгнуть. Суд встал на сторону «Алтаура» во всех трех инстанциях.