Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Изображение материала

В Омской области из-за земельного участка судились бизнесмены Сутягинский и Латария

24 апреля 2023, 09:45
Фото: 1MI
Иллюстрация
За аренду участка боролись компании «Руском» и «Алтаур».

В Арбитражном суде Западно-Сибирского округа 20 апреля завершился процесс между фирмами «Руском», принадлежащей Темури Латарии, и «Алтаур», владельцем которой является Юрий Сутягинский. Предметом спора стала аренда земли в Кормиловском районе.

В марте 2022 года администрация Георгиевского поселения Кормиловского района объявила конкурс на аренду двух земельных участков площадью 70 Га. Победителем стал «Руском». Компания Сутягинского «Алтаур» с этим не согласилась и обратилась в суд.

Выяснилось, что, заявку «Алтаура» чиновники Георгиевского поселения не приняли, потому что не нашли «у заявителя документов, подтверждающих участие в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства». Также стало известно, что заявку на заключение договора аренды «Руском» направил за два дня до объявления конкурса, то есть, его заявка не должна была учитываться чиновниками.

В итоге, заключенный в апреле прошлого года контракт об аренде земли между «Рускомом» и администрацией Георгиевки пришлось расторгнуть. Суд встал на сторону «Алтаура» во всех трех инстанциях.

Темури Латария переназначил главу одной из своих фирм
Узнать подробнее
Главу «Алтаура», задолжавшего 3 млн рублей по зарплате, оштрафовали на 10 тыс рублей
Узнать подробнее
В компании «Руском» сменился директор
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Темури Латария#Сутягинский#Руском#Алтаур#Кормиловский район#Арбитражный суд#Аренда#Аренда земли#Суд#Бизнес#Омская область
Подпишитесь
Застройщик дороги дублера улицы 70 лет Октября не смог отсудить у мэрии Омска 110 млн
Сегодня, 10:30
Игорь Бабиков назначил себя директором старейшей книготорговой сети Омска
Сегодня, 04:07
Не время отдыхать. Омичи будут брать подработку на майские праздники
Сегодня, 02:57
В Омске за земельный участок на улице Орджоникидзе боролись 16 застройщиков
Сегодня, 04:45
В Омске откроется ферма по выращиванию мух
Сегодня, 07:34