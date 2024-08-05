Глава минсельхоза прокомментировал скандал из-за публикаций в СМИ про фермера Руля

По словам министра, к марту 2024 года инвестор нашел участок, на котором было бы оптимально построить птицефабрику. Затем он провел две или три встречи с «землепользователями» (фермерами, которые владеют разными частями этого участка), в конце апреля или начале мая получил четкий отрицательный ответ и начал поиски нового варианта.