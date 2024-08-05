Глава минсельхоза прокомментировал скандал из-за публикаций в СМИ про фермера Руля

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа провел сегодня, 5 августа, пресс-конференцию, посвященную началу уборочной страды. Однако речь шла не только об озимых и яровых: чиновник прокомментировал развернувшуюся в одном из омских СМИ кампанию, направленную против запланированного в Калачинском районе крупного инвестиционного проекта.
Напомним суть. Компания Темури Латария «Руском-Агро» планирует построить в Калачинском районе новую птицефабрику, вложив в проект 30 млрд рублей. Фермеры, которым инвестор предложил этой весной продать или обменять землю под это предприятие, ответили отказом. После этого «Руском-Агро» начал поиски нового участка — но на сайте БК55 стали появляться публикации, в которых фермер Геннадий Руль заявляет об оказанном на него давлении.
Депутат Энверова уже дала Городу55 интервью, в котором рассказала:
«Это была работа с обращениями граждан. Дело в том, что мне поступило несколько обращений о его незаконной деятельности. Речь шла о его элеваторе вблизи деревни Стародубка, который не имеет проекта, не зарегистрирован в реестре опасных объектов, не имеет ограждения, не обеспечен мерами противопожарной безопасности, на котором также неофициально работают привезенные откуда-то работники. Первоначально люди не подписались под обращением, поясняя, что они боятся за свою жизнь и за свои семьи. Но потом, когда в интернете разразилась вся эта кампания по защите „лучшего фермера Омской области“, как его величают на „БК55“, люди уже возмутились по-настоящему. Еще несколько письменных обращений появилось у меня. Один из этих граждан даже приехал ко мне в общественную приемную, чтобы лично узнать, что с его обращением и будут ли приняты какие-то меры. В личном разговоре мне рассказали столько фактов о незаконной деятельности этого персонажа, что даже волосы на голове шевелились. Человек настолько распустился в связи со своей многолетней безнаказанностью, что уже вообще „не видит берегов“. Люди для него — ничто. Работают у него неофициально, зарплату платит „вчерную“ и еще постоянно обманывает, недоплачивает. Налоги, таким образом, не платит. Обманывает государство. Мне были названы конкретные фамилии людей, которых он обидел и за которых некому заступиться».
Глава минсельхоза отказался комментировать публикации БК55.
«Не буду давать оценку людям, которые там пишут, но поверьте: если б было малейшее нарушение со стороны исполнительной власти или муниципального района, такие вещи были бы остановлены либо преданы гласности, — заявил Николай Дрофа, отвечая на вопрос корреспондента Города55. — Сейчас исполнительная власть работает в рамках законодательства. Такие публикации, конечно, неприятны, но наша задача — быть выше этого и решать вопросы продовольственной безопасности».
По словам министра, к марту 2024 года инвестор нашел участок, на котором было бы оптимально построить птицефабрику. Затем он провел две или три встречи с «землепользователями» (фермерами, которые владеют разными частями этого участка), в конце апреля или начале мая получил четкий отрицательный ответ и начал поиски нового варианта.
«После этого ответа никто к землепользователям не приходил, не звонил, не обращался, — настаивает Дрофа. — Сейчас ведутся поиски, они близки к завершению, и, поверьте, проект будет реализован — в том же Калачинском районе, просто на других землях. Люди готовы поменять свои участки, инвестор встречается с ними, обговаривает все вопросы, и уже когда будет принято решение, мы сядем все вместе и обсудим детали».
Министр намекнул, что заявления Руля могут быть связаны с проблемами в его собственном фермерском хозяйстве (напомним, что определенные нарушения действительно были найдены).
«Среди людей, работающих в крестьянско-фермерских хозяйствах, есть хорошие производственники, — констатировал Дрофа. — У них там урожайность 27-28 центнеров с гектара, зарплаты хорошие. Но есть люди, которые, наверное, чего-то боятся. Потому что нет рабочих мест, нет начислений в бюджет либо они минимальны, нет других каких-то аспектов. Видимо, что-то там не так. Мы не занимаемся этим вопросом — им занимаются другие компетентные органы, которые проверят, все ли правильно».
На вопрос о том, не отразится ли эта история негативно на инвестиционном климате в сельском хозяйстве региона, министр ответил немного саркастично.
«Я не аналитик, не могу сказать, как изучается инвестиционная привлекательность по публикациям в СМИ, — объяснил Дрофа. — Моя задача другая — чтобы любой инвестор, заходящий на территорию, получил комфортные условия. Нет разницы — акционерное общество это, крестьянско-фермерское хозяйство, индивидуальный предприниматель: если мы видим, что проект актуален, мы его рассматриваем, выносим на инвестиционный совет, изучаем детально».