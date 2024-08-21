«Своей речью убил себя как журналиста»: Латария прокомментировал тяжбу с Сусликовым

Омский предприниматель Темури Латария дал «Коммерческим вестям» интервью, в котором прокомментировал последние новости, связанные с поиском места для новой птицефабрики в Калачинском районе. Город55 уже писал об этой истории: фермер Геннадий Руль заявил, что его заставляли уступить землю «Руском-Агро». На сайте БК55 в связи с этим появилось утверждение, что Латария мог быть «причастен к уничтожению» успешного хозяйства в селе Осокино, и бизнесмен потребовал от собственника БК Сергея Сусликова 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.