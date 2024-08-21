«Своей речью убил себя как журналиста»: Латария прокомментировал тяжбу с Сусликовым

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Омский предприниматель Темури Латария дал «Коммерческим вестям» интервью, в котором прокомментировал последние новости, связанные с поиском места для новой птицефабрики в Калачинском районе. Город55 уже писал об этой истории: фермер Геннадий Руль заявил, что его заставляли уступить землю «Руском-Агро». На сайте БК55 в связи с этим появилось утверждение, что Латария мог быть «причастен к уничтожению» успешного хозяйства в селе Осокино, и бизнесмен потребовал от собственника БК Сергея Сусликова 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Теперь Латария рассказал журналистам, что к СМИ «БК55» у него претензий нет.
«Собственно, как я и говорил, у меня нет никакого конфликта с БК55, — уточнил он. — Это Сусликов вот уже 6 месяцев переливает из пустого в порожнее и за это время умудрился оскорбить и множество своих коллег по цеху, и министров правительства, и сотрудников силовых структур. Ну, и нас, разумеется, продолжает поливать грязью. А я, как говорится, сижу на берегу реки и жду».
Латария уверен: и Сергей Сусликов, и Геннадий Руль в этой истории демонстрируют двойные стандарты. Росприроднадзор не так давно выяснил, что Руль создал незаконный скотомогильник, — но БК55 это не заинтересовало.
«Думаю, что это преступление, которое должно караться по закону, — заявил Латария. — Я уверен, что так оно и будет. Общественность ждет развития событий по этому факту! Совершенно непонятно, почему фермер мог так поступить. Ведь у нас в регионе прекрасно выстроена работа ветеринарной службы. Куда проще увезти мертвых животных на специальную станцию в крематор, оформить падеж, заплатить копейки, и животное ликвидируют специалисты надлежащим образом. Но фермер Руль это едва ли может сделать! Вероятно, потому что животные нигде не зарегистрированы. Да и воспитание ему это не позволяет сделать. Привык, что запугивать людей проще и быстрее. Запугал — и море по колено…».
«А где же наш борец за справедливость Сусликов? — риторически спрашивает Латария в связи с нарушениями Руля. — В 2019 году БК серией статей, вероятно, по заказу фермера Руля, изобличали ровно такой же скотомогильник, обнаруженный вблизи деревни Ковалево. Очень активную позицию в той истории занимал калачинский депутат Виталий Поддубиков. Дороги тогда привели к владельцу мясокомбината „Фортуна“ Сергею Швейцеру. Насколько я помню, суд состоялся, и штраф был заплачен, и заставили делать рекультивацию этой земли. А тут все правдорубы молчат! Поддубиков теперь, похоже, боится Руля. Ну, а Сусликов, разумеется, как в той поговорке: „Ссы в глаза, все Божья роса“. А если это не так, то ждем с нетерпением новые репортажи БК55 по очень хорошо им известной тематике».
Сейчас, по словам Темури Латария, в Калачинском районе продолжаются поиски земельного участка для птицефабрики.
«Губернатор мне лично сказал, что этот проект важен и нужен региону, — объяснил бизнесмен. — Значит, он будет реализован».
Со стороны прокуратуры к «Руском-Агро» нет претензий, со стороны всех местных фермеров кроме Руля — тоже.
«На встрече в областной прокуратуре все фермеры сказали, что никто их не принуждал отдать даром свои земли, — констатировал Латария. — Весь шум с подачи Сусликова и Руля. Однако они неоднократно просили прокуратуру пообещать им, что Латария в Калачинском районе не будет».
Сейчас, по словам предпринимателя, за молчание БК55 у него «вымогают» внушительную сумму — 20 млн рублей.
«12 июля я получил от одного известного в Омске бизнесмена сообщение с предложением помочь мне с БК55. Разумеется, я задал вопрос, в чем будет заключаться эта помощь? И вот какое предложение поступило, — рассказал Латария. — Мне предложили купить коммерческую недвижимость за 70 млн рублей, которую этот предприниматель выставил на Авито за 50 млн рублей. 20 млн руб. он, по его словам, передаст Сусликову в БК55, а тот гарантирует ничего не писать обо мне и моих компаниях впредь. Как в той детской шутке: „Купи слона!“. На вопрос, какие гарантии, что Сусликов действительно не будет ничего о нас писать в будущем, этот бизнесмен прислал мне доверенность от Сусликова, где тот передает все права учредителя СМИ этому бизнесмену».
Сейчас юристы Латария уже подготовили новые судебные иски, связанные с речью Сусликова в арбитражном суде: издатель назвал своего оппонента «рейдером». Латария, по его словам, смеется над этими обвинениями, но в то же время намерен призвать Сусликова к ответственности и готов обосновать свои заявления.
«Мне интересно, подаст ли Сусликов на меня в суд за это интервью? Я с удовольствием принесу туда все собранные доказательства», — заявил Латария.
При всем этом предприниматель уверен, что Сусликов сам себя наказал, став посмешищем на судебном заседании.
«Непонятно, зачем вообще ему надо было выступать в суде не подготовленным, не прочитав даже искового заявления, — констатировал Латария. — Или читал и готовился, но забыл? Я слышал это его выступление. Оно было лишено всяческого смысла, но зато наполнено злобой, ложью и оскорблениями. Я считаю, что этот товарищ своей речью убил себя как журналиста. Как человека, способного в принципе логично излагать свои мысли. Это фиаско! Позор!»
По мнению предпринимателя, сейчас Сусликов оказался в ситуации, которая в шахматах называется «цугцванг»: любой его ход только ухудшает его положение.
Город55 будет следить за развитием этой ситуации.