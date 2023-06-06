Омский предприниматель Латария уступил долю в 0,1% «Рускома» своей коллеге

Ранее Город55 сообщал, что общество с ограниченной ответственностью «Руском» существенно улучшило свои финансовые показатели. Из открытых данных следует, что выручка компании в 2022 году превысила 6,5 млрд рублей при 3,9 млрд годом ранее. Чистая прибыль выросла еще больше — с 304 до 588 млн рублей, то есть на 93%.