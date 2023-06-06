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Омский предприниматель Латария уступил долю в 0,1% «Рускома» своей коллеге

6 июня 2023, 10:09
Фото: Город55
В настоящий момент Латария владеет 89,9% уставного капитала
Теперь Гульнаре Ленской принадлежит 5,1% компании.

Омский бизнесмен Темури Латария уступил долю в 0,1% агропромышленного холдинга «Руском» своему бизнес-партнеру Гульнаре Ленской. Информация в ЕГРЮЛ обновилась вчера, 5 июня.

В настоящее время Темури Латария владеет 89,9% уставного капитала ООО «Руском». У Гульнары Ленской — 5,1%, у Николая Колокольникова — 5%.

Ранее Город55 сообщал, что общество с ограниченной ответственностью «Руском» существенно улучшило свои финансовые показатели. Из открытых данных следует, что выручка компании в 2022 году превысила 6,5 млрд рублей при 3,9 млрд годом ранее. Чистая прибыль выросла еще больше — с 304 до 588 млн рублей, то есть на 93%.

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#Евгений Игишев#Темури Латария#Бизнес#Руском#Акции#Омск#Омская область
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