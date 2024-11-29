Ртуть на дороге: в Омске ликвидировали опасную свалку градусников

В Омске ликвидировали опасную свалку ртутных градусников, обнаруженную случайным прохожим. Мужчина позвонил в Единую службу спасения еще в начале ноября, однако это не принесло результатов. Лишь после публикации в социальных сетях, Минприроды Омской области и следственные органы начали проверку ситуации. В настоящее время свалка в Советском округе уже ликвидирована.