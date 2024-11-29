Ртуть на дороге: в Омске ликвидировали опасную свалку градусников

Posted 29 ноября, 07:13
Published 29 ноября, 07:13
Modified 29 ноября, 07:15
Updated 29 ноября, 07:15
В Омске ликвидировали опасную свалку ртутных градусников, обнаруженную случайным прохожим. Мужчина позвонил в Единую службу спасения еще в начале ноября, однако это не принесло результатов. Лишь после публикации в социальных сетях, Минприроды Омской области и следственные органы начали проверку ситуации. В настоящее время свалка в Советском округе уже ликвидирована.
«По информации администрации САО и департамента контроля администрации г. Омска, свалка ртутьсодержащих отходов возле п. Николаевка ликвидирована», — сообщает омская экологическая организация «Зеленый дом».
Информации о том, кто выбросил градусники, пока нет. Напомним, что за выброс ртутных отходов предусмотрены штрафы, в том числе ограничение свободы.