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Posted 29 ноября, 07:13

Published 29 ноября, 07:13

Modified 29 ноября, 07:15

Updated 29 ноября, 07:15

В Омске убрали свалку с ртутными градусниками

Ртуть на дороге: в Омске ликвидировали опасную свалку градусников

29 ноября 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске убрали свалку с ртутными градусниками

В Омске ликвидировали свалку ртутных градусников, обнаруженную случайным прохожим возле поселка Николаевка. На опасную находку власти обратили внимание лишь после того, как информация попала в соцсети.

В Омске ликвидировали опасную свалку ртутных градусников, обнаруженную случайным прохожим. Мужчина позвонил в Единую службу спасения еще в начале ноября, однако это не принесло результатов. Лишь после публикации в социальных сетях, Минприроды Омской области и следственные органы начали проверку ситуации. В настоящее время свалка в Советском округе уже ликвидирована.

«По информации администрации САО и департамента контроля администрации г. Омска, свалка ртутьсодержащих отходов возле п. Николаевка ликвидирована», — сообщает омская экологическая организация «Зеленый дом».

Информации о том, кто выбросил градусники, пока нет. Напомним, что за выброс ртутных отходов предусмотрены штрафы, в том числе ограничение свободы.

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#Диана Рязанцева#Экология#ЧП#Штрафы#Минприроды#Отходы#Ртуть
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