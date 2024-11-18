В Омске за поселком Николаевка обнаружили опасную свалку ртутных градусников

Posted 18 ноября, 05:28
Published 18 ноября, 05:28
Modified 18 ноября, 05:30
Updated 18 ноября, 05:30
Проблема усугубляется тем, что на месте часто проходят люди, в том числе дети, и ртуть представляет серьезную угрозу для здоровья, так как даже небольшое количество этого вещества может вызвать отравление.
«Советский район, за поселком Николаевка кто-то вывалил две газели градусников! Через эту дорогу ходят люди. Проходящий мимо мужчина звонил 112 неделю назад и сообщил о случившемся, но до сих пор они там и лежат…», — говорится в посте, размещенном в группе «ЧП Омск».
Минприроды Омской области сообщило, что информацию передали специалистам эконадзора министерства для проведения выездного обследования территории, о результатах сообщат 26 ноября.
Ситуация подчеркивает важность соблюдения экологических стандартов при утилизации отходных веществ. За выброс ртутных отходов предусмотрены штрафы, в том числе ограничение свободы.