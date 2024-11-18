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Posted 18 ноября, 05:28

Published 18 ноября, 05:28

Modified 18 ноября, 05:30

Updated 18 ноября, 05:30

В Омске за поселком Николаевка обнаружили опасную свалку ртутных градусников

В Омске за поселком Николаевка обнаружили опасную свалку ртутных градусников

18 ноября 2024, 05:28
Фото: gorod55.ru.
В Советском округе Омска кто-то выбросил две фуры с градусниками. О проблеме рассказала подписчица паблика «ЧП Омск».

Проблема усугубляется тем, что на месте часто проходят люди, в том числе дети, и ртуть представляет серьезную угрозу для здоровья, так как даже небольшое количество этого вещества может вызвать отравление.

«Советский район, за поселком Николаевка кто-то вывалил две газели градусников! Через эту дорогу ходят люди. Проходящий мимо мужчина звонил 112 неделю назад и сообщил о случившемся, но до сих пор они там и лежат…», — говорится в посте, размещенном в группе «ЧП Омск».

Минприроды Омской области сообщило, что информацию передали специалистам эконадзора министерства для проведения выездного обследования территории, о результатах сообщат 26 ноября.

Ситуация подчеркивает важность соблюдения экологических стандартов при утилизации отходных веществ. За выброс ртутных отходов предусмотрены штрафы, в том числе ограничение свободы.

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#Ольга Акамова#Экология#ЧП#Омск#Штрафы#Минприроды#Новости#Отходы#Ртуть
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