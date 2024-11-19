Региональный следком проверит свалку ртутных градусников в Николаевке

Posted 19 ноября, 13:53
Published 19 ноября, 13:53
Modified 19 ноября, 13:53
Updated 19 ноября, 13:53
Следственный комитет Омской области начал проверку после сообщений о свалке ртутных градусников в районе поселка Николаевка. По предварительным данным, неизвестные нарушили правила обращения с опасными химическими отходами и оставили мешки с градусниками в Советском округе.
«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства, а действиям ответственных лиц дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР.
Напомним, что недавно омичи обнаружили несколько мешков с останками свиней прямо в лесополосе между улицами 3-я Молодежная и Рельсовая в Октябрьском округе.