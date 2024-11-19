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Posted 19 ноября, 13:53

Published 19 ноября, 13:53

Modified 19 ноября, 13:53

Updated 19 ноября, 13:53

Региональный следком проверит свалку ртутных градусников в Николаевке

Региональный следком проверит свалку ртутных градусников в Николаевке

19 ноября 2024, 13:53
Фото: 1MI.
Во время проверку правоохранители дадут оценку действиям ответственных лиц и выяснят все детали.

Следственный комитет Омской области начал проверку после сообщений о свалке ртутных градусников в районе поселка Николаевка. По предварительным данным, неизвестные нарушили правила обращения с опасными химическими отходами и оставили мешки с градусниками в Советском округе.

«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства, а действиям ответственных лиц дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Напомним, что недавно омичи обнаружили несколько мешков с останками свиней прямо в лесополосе между улицами 3-я Молодежная и Рельсовая в Октябрьском округе.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Свалка отходов#Свалка#Несанкционированная свалка#Новости#Опасность#Ртуть
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