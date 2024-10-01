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Posted 1 октября, 03:17

Published 1 октября, 03:17

Modified 1 октября, 03:37

Updated 1 октября, 03:37

Иллюстрация

Ртуть и марганец. Омский Иртыш наполнен опасными ядовитыми веществами

1 октября 2024, 03:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском Иртыше нашли опасное токсичное вещество

Пробы взяли не только в городе, но и в отдаленных районах региона.

В Обь-Иртышском УГМС поделились результатами исследования вод Иртыша, где, помимо марганца, обнаружили ртуть. Особенно настораживает то, что ее концентрация достигла экстремально высокого уровня — 0,051 мкг/дм³ в пробах, взятых 24 сентября близ поселка Береговой.

В этом году в реке уже находили ртуть неоднократно: в январе — в Береговом и Татарке, в феврале — в Береговом и Новой станице, в апреле — выше Калачинска, а в начале сентября снова в Татарке. Но раньше ее концентрация была гораздо ниже.

Добавим, что ртуть — это опасный токсин, способный оказывать негативное воздействие на здоровье человека и экосистему. Источник ртутного загрязнения остается невыявленным.

Ранее Город55 писал о частых объявлениях режима НМУ в городе. Часто ночью жители жалуются на неприятные запахи, витающие в воздухе городка Нефтяников, Левого берега, центра города.

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#Кристина Антоносян#Общество#Экология#Омск#Омская область#Россия#Иртыш#Новости#Загрязнение#Обь-Иртышское УГМС#Пробы#Марганец#Ртуть
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