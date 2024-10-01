Ртуть и марганец. Омский Иртыш наполнен опасными ядовитыми веществами

В этом году в реке уже находили ртуть неоднократно: в январе — в Береговом и Татарке, в феврале — в Береговом и Новой станице, в апреле — выше Калачинска, а в начале сентября снова в Татарке. Но раньше ее концентрация была гораздо ниже.