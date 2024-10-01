Ртуть и марганец. Омский Иртыш наполнен опасными ядовитыми веществами

Posted 1 октября, 03:17
Published 1 октября, 03:17
Modified 1 октября, 03:37
Updated 1 октября, 03:37
В Обь-Иртышском УГМС поделились результатами исследования вод Иртыша, где, помимо марганца, обнаружили ртуть. Особенно настораживает то, что ее концентрация достигла экстремально высокого уровня — 0,051 мкг/дм³ в пробах, взятых 24 сентября близ поселка Береговой.
В этом году в реке уже находили ртуть неоднократно: в январе — в Береговом и Татарке, в феврале — в Береговом и Новой станице, в апреле — выше Калачинска, а в начале сентября снова в Татарке. Но раньше ее концентрация была гораздо ниже.
Добавим, что ртуть — это опасный токсин, способный оказывать негативное воздействие на здоровье человека и экосистему. Источник ртутного загрязнения остается невыявленным.
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