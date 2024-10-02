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Posted 2 октября, 13:13

Published 2 октября, 13:13

Modified 2 октября, 13:29

Updated 2 октября, 13:29

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Омский Роспотребнадзор проверил участок Иртыша, в котором обнаружили ртуть и марганец

2 октября 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney
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Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды из Иртыша и установили, что повышенного содержания запрещенных веществ там нет.

После недавнего сообщения Обь-Иртышского УГМС о чрезмерном загрязнении Иртыша ртутью и марганцем, пробы воды из реки взяли сотрудники регионального Роспотребнадзора.

Исследование проб показало, что содержание запрещенных веществ в воде не превышено и соответствует нормам СанПиН (1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

Напомним, что вчера в Омской области снова действовал режим НМУ.

Жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Загрязнение водоемов#Загрязнение#Река#Река Иртыш#Загрязнение природы#Загрязнение поверхностных вод#Ртуть
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