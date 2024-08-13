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Регоператор Магнит

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Август
«Магнит» прокомментировал возможность досрочного расторжения договора по вывозу ТКО
13 августа, 13:08
В Омске утвердили порядок выбора нового регоператора при прекращении работы «Магнита»
13 августа, 11:56
Июль
Мэр Омска Шелест отправился по городским местам, заваленным мусором
Градоначальник обсудил несогласованность работы регоператора и УДХБ.
13 июля, 08:08
Май
«Магнит» прокомментировал новость о расторжении сотрудничества с Омской областью
В компании сообщили, что ранее не получали информации о досрочном расторжении соглашения.
29 мая, 12:48
Региональное минприроды намерено досрочно разорвать договор с регоператором «Магнит»
29 мая, 09:20

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