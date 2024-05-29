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Региональное минприроды намерено досрочно разорвать договор с регоператором «Магнит»

29 мая 2024, 09:20
Фото: 1MI
Иллюстрация

Минприроды Омской области намерено досрочно разорвать договор с «Магнитом»

Соответствующий документ подписал первый замминистра Сергей Палагута, однако в компании сообщили, что информации о досрочном прекращении сотрудничества не получали.

«Коммерческие вести» рассказали о существовании документа министерства природных ресурсов и экологии региона, согласно которому в ближайшее время в Омской области может смениться регоператор.

Первый замминистра Сергей Палагута предложил 26 операторам «рассмотреть возможность организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Омской области без проведения конкурсного отбора в случае досрочного прекращения деятельности действующего регионального оператора». Решение чиновник попросил направить в минприроды до завтрашнего дня.

Ситуацию прокомментировал и сам «Магнит». По сообщению компании, никакой информации о досрочном прекращении сотрудничества к ним не поступало, регоператор продолжает работать по контракту и вывозить ТКО с подвластных ему территорий.

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