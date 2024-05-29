Региональное минприроды намерено досрочно разорвать договор с регоператором «Магнит»

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
«Коммерческие вести» рассказали о существовании документа министерства природных ресурсов и экологии региона, согласно которому в ближайшее время в Омской области может смениться регоператор.
Первый замминистра Сергей Палагута предложил 26 операторам «рассмотреть возможность организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Омской области без проведения конкурсного отбора в случае досрочного прекращения деятельности действующего регионального оператора». Решение чиновник попросил направить в минприроды до завтрашнего дня.
Ситуацию прокомментировал и сам «Магнит». По сообщению компании, никакой информации о досрочном прекращении сотрудничества к ним не поступало, регоператор продолжает работать по контракту и вывозить ТКО с подвластных ему территорий.