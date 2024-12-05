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Posted 5 декабря, 14:26

Published 5 декабря, 14:26

Modified 5 декабря, 14:29

Updated 5 декабря, 14:29

Иллюстрация

Прокурор Омской области решил проверить работу регоператора после жалоб бизнесменов

5 декабря 2024, 14:26
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Такое решение Алексей Афанасьев принял после приема предпринимателей региона.

Сегодня в Омске прошла встреча бизнесменов региона с прокурором Алексеем Афанасьевым и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Омской области Юрием Герасименко.

Владельцы бизнеса подняли вопрос о работе регоператора «Магнит». По их словам, компания навязывает свои услуги в излишнем размере чтобы заработать больше денег в следующем году. Ранее о ситуации рассказывал омский союз предпринимателей на своей странице в соцсети.

В результате прокурор региона Алексей Афанасьев поручил начать проверку соблюдения закона об обращении с отходами в деятельности регоператора.

Напомним, что ранее регоператор «Магнит» потребовал от омской РЭК 572 млн рублей за льготные тарифы.

Прокуратура начала новую проверку регоператора «Магнит» и омского УДХБ
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