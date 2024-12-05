Прокурор Омской области решил проверить работу регоператора после жалоб бизнесменов

Владельцы бизнеса подняли вопрос о работе регоператора «Магнит». По их словам, компания навязывает свои услуги в излишнем размере чтобы заработать больше денег в следующем году. Ранее о ситуации рассказывал омский союз предпринимателей на своей странице в соцсети.