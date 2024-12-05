Прокурор Омской области решил проверить работу регоператора после жалоб бизнесменов

Posted 5 декабря, 14:26
Published 5 декабря, 14:26
Modified 5 декабря, 14:29
Updated 5 декабря, 14:29
Сегодня в Омске прошла встреча бизнесменов региона с прокурором Алексеем Афанасьевым и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Омской области Юрием Герасименко.
Владельцы бизнеса подняли вопрос о работе регоператора «Магнит». По их словам, компания навязывает свои услуги в излишнем размере чтобы заработать больше денег в следующем году. Ранее о ситуации рассказывал омский союз предпринимателей на своей странице в соцсети.
В результате прокурор региона Алексей Афанасьев поручил начать проверку соблюдения закона об обращении с отходами в деятельности регоператора.
Напомним, что ранее регоператор «Магнит» потребовал от омской РЭК 572 млн рублей за льготные тарифы.