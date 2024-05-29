«Магнит» прокомментировал новость о расторжении сотрудничества с Омской областью

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
«Магнит» прокомментировал новость о возможном расторжении соглашения. В компании рассказали, что за время работы в регионе уведомлений о досрочном прекращении сотрудничества ни разу не поступало. «Магнит» продолжает заниматься вывозом ТКО на территории Омской области.
Регоператор также отметил, что для работы без сбоев все участники процесса должны выполнять свои обязанности, среди них:
Напомним, что сегодня появилась информация о возможной смене регоператора в Омской области. Первый замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Палагута предложил 26 операторам сотрудничество в регионом без проведения конкурсного отбора, если договор с «Магнитом» будет досрочно разорван.