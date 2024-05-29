«Магнит» прокомментировал новость о расторжении сотрудничества с Омской областью

Напомним, что сегодня появилась информация о возможной смене регоператора в Омской области. Первый замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Палагута предложил 26 операторам сотрудничество в регионом без проведения конкурсного отбора, если договор с «Магнитом» будет досрочно разорван.