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«Магнит» прокомментировал новость о расторжении сотрудничества с Омской областью

29 мая 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
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«Магнит» прокомментировал возможную смену регоператора в Омской области

В компании сообщили, что ранее не получали информации о досрочном расторжении соглашения.

«Магнит» прокомментировал новость о возможном расторжении соглашения. В компании рассказали, что за время работы в регионе уведомлений о досрочном прекращении сотрудничества ни разу не поступало. «Магнит» продолжает заниматься вывозом ТКО на территории Омской области.

Регоператор также отметил, что для работы без сбоев все участники процесса должны выполнять свои обязанности, среди них:

  • Регоператоры отвечают за организацию вывоза отходов.
  • Собственники точек для сбора ТКО должны следить за состоянием площадок и чистотой прилегающих к ним территорий.
  • Министерство природных ресурсов и экологии формирует схему обращения с ТКО и регулирует маршруты транспортировки отходов.
  • Местные власти разрабатывают реестр контейнерных площадок и следят за их состоянием.

Напомним, что сегодня появилась информация о возможной смене регоператора в Омской области. Первый замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Палагута предложил 26 операторам сотрудничество в регионом без проведения конкурсного отбора, если договор с «Магнитом» будет досрочно разорван.

Региональное минприроды намерено досрочно разорвать договор с регоператором «Магнит»
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Магнит#Новости#Регоператор#Обращение с ТКО#Омский регоператор#Регоператор Магнит
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