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Posted 2 декабря, 13:51

Published 2 декабря, 13:51

Modified 2 декабря, 13:54

Updated 2 декабря, 13:54

Прокуратура начала новую проверку регоператора «Магнит» и омского УДХБ

Прокуратура начала новую проверку регоператора «Магнит» и омского УДХБ

2 декабря 2024, 13:51
Фото: 1MI.
Проверку организовали по поручению прокурора Омской области Алексея Афанасьева.

После множества жалоб от омичей в соцсетях прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил провести проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

В ходе нее правоохранители дадут оценку деятельности регоператора «Магнит», омского УДХБ и уделят внимание управляющим организациям, которые занимаются коммунальными услугами и вывозом мусора. Также прокуратура оценит работу регионального Роспотребнадзора. После проверки, если будет необходимо, последуют меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в Омской области продолжается масштабная работа по ликвидации несанкционированных свалок, специалисты минприроды очистили уже 19 из них.

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