Прокуратура начала новую проверку регоператора «Магнит» и омского УДХБ

В ходе нее правоохранители дадут оценку деятельности регоператора «Магнит», омского УДХБ и уделят внимание управляющим организациям, которые занимаются коммунальными услугами и вывозом мусора. Также прокуратура оценит работу регионального Роспотребнадзора. После проверки, если будет необходимо, последуют меры прокурорского реагирования.