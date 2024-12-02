Прокуратура начала новую проверку регоператора «Магнит» и омского УДХБ

Posted 2 декабря, 13:51
Published 2 декабря, 13:51
Modified 2 декабря, 13:54
Updated 2 декабря, 13:54
После множества жалоб от омичей в соцсетях прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил провести проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.
В ходе нее правоохранители дадут оценку деятельности регоператора «Магнит», омского УДХБ и уделят внимание управляющим организациям, которые занимаются коммунальными услугами и вывозом мусора. Также прокуратура оценит работу регионального Роспотребнадзора. После проверки, если будет необходимо, последуют меры прокурорского реагирования.
Напомним, что в Омской области продолжается масштабная работа по ликвидации несанкционированных свалок, специалисты минприроды очистили уже 19 из них.