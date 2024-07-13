Мэр Омска Шелест отправился по городским местам, заваленным мусором

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о жалобах горожан по поводу мусора. Градоначальник получает сообщение о скоплении отходов на контейнерных площадках и нарушении графиков вывоза. Вместе с главой регоператора ООО «Магнит» Кареном Егояном он выехал на несколько адресов в Ленинском округе и оценил ситуацию.
«На первой же точке, по улице Избышева, 14, нас встретила заваленная контейнерная площадка. С учетом того, что стоит жара, пахнет все это не розами. В ответ на претензии жителей регоператор говорит о смене возчика, о нехватке самих водителей, сетует на недобросовестных юрлиц и самих омичей, которые приносят на контейнерные площадки колеса и ветки», — поделился мэр в своем телеграм-канале.
Сергей Шелест отметил, что при своевременном опустошении контейнеров бригадам «Управления хозяйства и дорожного благоустройства» было бы проще работать с уборкой валяющегося мусора. Чтобы наладить процесс, мэр поручил директору «Магнита» и сотрудникам УДХБ составить график совместных работ.
Первый заммэра Евгений Фомин будет следить за тем, как решаются данные проблемы. Мэр заявил, что на всех указанных площадках должны навести порядок до Дня города. Также важно, чтобы приличный вид сохранялся и после праздника.
Сергей Шелест предупредил, что в городе могут поменять регионального оператора, если «Магнит» не будет должным образом заниматься уборкой.