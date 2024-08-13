В Омске утвердили порядок выбора нового регоператора при прекращении работы «Магнита»

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В минприроды утвердили порядок присвоения статуса регоператора по вывозу ТКО, приказ подписал замминистра природных ресурсов Вадим Матвеев. Согласно документу, присвоение этого статуса будет происходить без конкурсного отбора в том случае, если действующий регоператор досрочно прекратит свою деятельность и откажется от работы.
«До 31 декабря 2024 года статус регионального оператора присваивается без проведения конкурсного отбора на срок, не превышающий один год», — говорится в приказе.
Такой статус могут получить юридические лица, которые занимаются деятельностью по обращению с ТКО на территории Омской области или те, кто имеет государственную регистрацию в регионе и лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности.
С 1 января 2025 года регоператором без конкурсного отбора в первую очередь смогут стать компании, которые уже имеют этот статус.
Напомним, что о вероятности досрочного прекращения сотрудничества с нынешним омским регоператором «Магнит» стало известно еще весной. Тогда первый замминистра Сергей Палагута предложил 26 операторам рассмотреть возможность работы в Омской области без проведения конкурса. Позже ситуацию с вывозом ТКО в регионе прокомментировал и Сергей Шелест. Мэр высказался о необходимости поделить город между мусорными операторами и заняться этим вопросом комплексно.