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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:59

иллюстрация

В Омске утвердили порядок выбора нового регоператора при прекращении работы «Магнита»

13 августа 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация
Омские власти утвердили, как будет проходить присвоение статуса регоператора по вывозу мусора при прекращении работы нынешнего.

В минприроды утвердили порядок присвоения статуса регоператора по вывозу ТКО, приказ подписал замминистра природных ресурсов Вадим Матвеев. Согласно документу, присвоение этого статуса будет происходить без конкурсного отбора в том случае, если действующий регоператор досрочно прекратит свою деятельность и откажется от работы.

«До 31 декабря 2024 года статус регионального оператора присваивается без проведения конкурсного отбора на срок, не превышающий один год», — говорится в приказе.

Такой статус могут получить юридические лица, которые занимаются деятельностью по обращению с ТКО на территории Омской области или те, кто имеет государственную регистрацию в регионе и лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности.

С 1 января 2025 года регоператором без конкурсного отбора в первую очередь смогут стать компании, которые уже имеют этот статус.

Напомним, что о вероятности досрочного прекращения сотрудничества с нынешним омским регоператором «Магнит» стало известно еще весной. Тогда первый замминистра Сергей Палагута предложил 26 операторам рассмотреть возможность работы в Омской области без проведения конкурса. Позже ситуацию с вывозом ТКО в регионе прокомментировал и Сергей Шелест. Мэр высказался о необходимости поделить город между мусорными операторами и заняться этим вопросом комплексно.

«Магнит» прокомментировал новость о расторжении сотрудничества с Омской областью
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Магнит#Новости#Регоператор#Омский регоператор#Регоператор Магнит
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