В Омске утвердили порядок выбора нового регоператора при прекращении работы «Магнита»

Напомним, что о вероятности досрочного прекращения сотрудничества с нынешним омским регоператором «Магнит» стало известно еще весной. Тогда первый замминистра Сергей Палагута предложил 26 операторам рассмотреть возможность работы в Омской области без проведения конкурса. Позже ситуацию с вывозом ТКО в регионе прокомментировал и Сергей Шелест. Мэр высказался о необходимости поделить город между мусорными операторами и заняться этим вопросом комплексно.