В Центральном округе Омска мусоровоз регоператора насмерть сбил пенсионера

Posted 29 ноября, 13:22
Published 29 ноября, 13:22
Modified 29 ноября, 13:22
Updated 29 ноября, 13:22
Сегодня днем в Центральном округе Омска произошло ДТП с погибшим. На место отправились сотрудники Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что 31-летний водитель мусоровоза, принадлежащего регоператору «Магнит», ехал по улице 21-й Амурской. В районе дома № 33к1 он сбил 66-летнего омича, который переходил дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП мужчина скончался в машине скорой помощи от полученных травм. Сейчас по этому факту проводится проверка.
Напомним, что недавно на трассе в Омской области столкнулись пассажирский микроавтобус и легковушка «Субару Форестер». В результате аварии пассажир иномарки и две пассажирки автобуса получили травмы и оказались в больнице, по этому факту начала проверку прокуратура.