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Posted 29 ноября, 13:22

Published 29 ноября, 13:22

Modified 29 ноября, 13:22

Updated 29 ноября, 13:22

В Центральном округе Омска мусоровоз регоператора насмерть сбил пенсионера

В Центральном округе Омска мусоровоз регоператора насмерть сбил пенсионера

29 ноября 2024, 13:22
Фото: Госавтоинспекция Омской области.
Мусоровоз «Магнит» сбил мужчину в районе дома №33к1 по улице 21-й Амурской.

Сегодня днем в Центральном округе Омска произошло ДТП с погибшим. На место отправились сотрудники Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 31-летний водитель мусоровоза, принадлежащего регоператору «Магнит», ехал по улице 21-й Амурской. В районе дома № 33к1 он сбил 66-летнего омича, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП мужчина скончался в машине скорой помощи от полученных травм. Сейчас по этому факту проводится проверка.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Напомним, что недавно на трассе в Омской области столкнулись пассажирский микроавтобус и легковушка «Субару Форестер». В результате аварии пассажир иномарки и две пассажирки автобуса получили травмы и оказались в больнице, по этому факту начала проверку прокуратура.

В результате ДТП в Омской области пострадали семь человек
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с погибшим#Магнит#Новости#Регоператор Магнит
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