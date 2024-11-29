В Центральном округе Омска мусоровоз регоператора насмерть сбил пенсионера

Напомним, что недавно на трассе в Омской области столкнулись пассажирский микроавтобус и легковушка «Субару Форестер». В результате аварии пассажир иномарки и две пассажирки автобуса получили травмы и оказались в больнице, по этому факту начала проверку прокуратура.