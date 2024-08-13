«Магнит» прокомментировал возможность досрочного расторжения договора по вывозу ТКО

Региональный оператор «Магнит» прокомментировал появление в сети приказа, в котором министерство природы утвердило порядок присвоения статуса регоператора по вывозу ТКО. В компании уверили, что такой документ — лишь формальность, на деле же контракт с ними разрывать не собираются.