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«Магнит» прокомментировал возможность досрочного расторжения договора по вывозу ТКО

«Магнит» прокомментировал возможность досрочного расторжения договора по вывозу ТКО

13 августа 2024, 13:08
Фото: 1MI
Регоператор «Магнит» ответил на появление приказа о возможном прекращении договора и сообщил, что это не больше чем формальность.

Региональный оператор «Магнит» прокомментировал появление в сети приказа, в котором министерство природы утвердило порядок присвоения статуса регоператора по вывозу ТКО. В компании уверили, что такой документ — лишь формальность, на деле же контракт с ними разрывать не собираются.

«Утверждение Приказа о порядке присвоения статуса регионального оператора по обращению с ТКО в случае досрочного прекращения деятельности действующего регоператора — формальность, которую регион должен был соблюсти еще в 2018 году при выборе регоператора. Она является одним из шагов по приведению документации в соответствие с требованиями федерального законодательства. Подобные документы разработаны во всех субъектах РФ», — сообщили в пресс-службе ООО «Магнит».

В подтверждение этому в пресс-службе регоператора опубликовали письмо минприроды. В нем министр Татьяна Хавронина сообщила, что досрочно прерывать соглашение не планируется.

Фото: Пресс-служба «Магнит»
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Минприроды#Новости#Регоператор#Омский регоператор#Регоператор Магнит
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