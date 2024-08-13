«Магнит» прокомментировал возможность досрочного расторжения договора по вывозу ТКО

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Региональный оператор «Магнит» прокомментировал появление в сети приказа, в котором министерство природы утвердило порядок присвоения статуса регоператора по вывозу ТКО. В компании уверили, что такой документ — лишь формальность, на деле же контракт с ними разрывать не собираются.
«Утверждение Приказа о порядке присвоения статуса регионального оператора по обращению с ТКО в случае досрочного прекращения деятельности действующего регоператора — формальность, которую регион должен был соблюсти еще в 2018 году при выборе регоператора. Она является одним из шагов по приведению документации в соответствие с требованиями федерального законодательства. Подобные документы разработаны во всех субъектах РФ», — сообщили в пресс-службе ООО «Магнит».
В подтверждение этому в пресс-службе регоператора опубликовали письмо минприроды. В нем министр Татьяна Хавронина сообщила, что досрочно прерывать соглашение не планируется.