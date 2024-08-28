Необычная подсветка и новый фасад. Омский Пятый театр отремонтируют за 8,5 миллионов

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
На официальном сайте госзакупок вчера, 27 августа, разместили информацию о поиске подрядной организации, которая займется капремонтом фасада Пятого театра. Проект направлен на обновление внешнего облика, который уже давно нуждается в обновлении.
Как говорится в сообщении, максимальная сумма по контракту составит 8 465 349,62 рублей. Из этой суммы 2 539 005,58 рублей будет направлено на создание современного архитектурного освещения фасада, что придаст зданию новый, привлекательный вид в вечернее время. Остальные 4 515 452,43 рубля пойдут непосредственно на ремонтные работы.
Заявки от подрядчиков будут приниматься в течение недели, до 3 сентября. Ожидается, что все работы будут завершены к 30 ноября 2024 года, что позволит театру вновь открыть свои двери для зрителей в обновленном виде.
Ранее Город55 писал о том, что в стенах Первомайского районного суда прозвучал приговор в адрес художественного руководителя театра Никиты Гриншпуна. Он признан виновным в крупном хищении чужого имущества с использованием служенного положения, его приговорили к сроку в колонии и штрафу.