gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В Омске фасад Пятого театра отремонтируют за 8,5 миллионов рублей

Необычная подсветка и новый фасад. Омский Пятый театр отремонтируют за 8,5 миллионов

28 августа 2024, 07:06
Фото: Пятый театр

В Омске фасад Пятого театра отремонтируют за 8,5 миллионов рублей

Капитальный ремонт откладывался долгое время и здание давно нуждается в ремонте. Зиму театр встретит уже в обновленном виде.

На официальном сайте госзакупок вчера, 27 августа, разместили информацию о поиске подрядной организации, которая займется капремонтом фасада Пятого театра. Проект направлен на обновление внешнего облика, который уже давно нуждается в обновлении.

Как говорится в сообщении, максимальная сумма по контракту составит 8 465 349,62 рублей. Из этой суммы 2 539 005,58 рублей будет направлено на создание современного архитектурного освещения фасада, что придаст зданию новый, привлекательный вид в вечернее время. Остальные 4 515 452,43 рубля пойдут непосредственно на ремонтные работы.

Заявки от подрядчиков будут приниматься в течение недели, до 3 сентября. Ожидается, что все работы будут завершены к 30 ноября 2024 года, что позволит театру вновь открыть свои двери для зрителей в обновленном виде.

Ранее Город55 писал о том, что в стенах Первомайского районного суда прозвучал приговор в адрес художественного руководителя театра Никиты Гриншпуна. Он признан виновным в крупном хищении чужого имущества с использованием служенного положения, его приговорили к сроку в колонии и штрафу.

Омский суд вынес приговор худруку «Пятого театра» за хищение более 1 миллиона рублей
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Театр#Омск#Капремонт#Подрядчик#Новости#Пятый театр#Подсветка
Подпишитесь
Глава Калачинского района Фридрих Мецлер ушел с поста
Сегодня, 08:24
Мэрия Омска получила представление от следкома из-за трещин в доме на Пригородной
Сегодня, 07:11
Шок. Самой юной омичке, сделавшей аборт в 2024 году, было всего 15 лет
Сегодня, 07:00
В омской «Меге» эвакуировали посетителей
Сегодня, 05:57
На Омск надвигается самый большой в России циклон с ливнями и грозами
Сегодня, 03:36
Объявления на стене. Омичи разыскивают Павла Дурова
Сегодня, 02:25