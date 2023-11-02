Стало известно имя нового главного режиссера омского «Пятого театра»

До 2023 года Исмайлова являлась главным режиссером Государственного русского драматического театра в городе Стерлитамак, там она проработала 11 лет. Среди значимых постановок режиссера — «Вишнёвый сад» Чехова, «Правда хорошо, а счастье лучше» Островского, «Макбет» Шекспира и другие.