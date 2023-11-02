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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:46

В омском «Пятом театре» назвали имя нового главного режиссера

Стало известно имя нового главного режиссера омского «Пятого театра»

2 ноября 2023, 10:42
Фото: Пятый театр

В омском «Пятом театре» назвали имя нового главного режиссера

Эту должность заняла Людмила Исмайлова.

Людмила Исмайлова училась в московском Театральном институте имени Бориса Щукина на курсе Леонида Хейфеца. После завершения обучения работала в театрах Санкт-Петербурга, Мурманска, Кургана, Уфы, Волгограда, Иваново, Северодвинска, Озерска и Лесосибирска.

До 2023 года Исмайлова являлась главным режиссером Государственного русского драматического театра в городе Стерлитамак, там она проработала 11 лет. Среди значимых постановок режиссера — «Вишнёвый сад» Чехова, «Правда хорошо, а счастье лучше» Островского, «Макбет» Шекспира и другие.

В омском «Пятом театре» Людмила Исмайлова поставила два спектакля, серди которых драма «Отцы и дети» по роману Ивана Тургенева, ставшая одной из знаковых постановок сезона. Также она поставила «Валентину» Александра Вампилова — первую премьеру нынешнего театрального сезона.

«Людмила Олеговна женщина решительная, прямая, и сразу понятно, что по природе таланта и характера она именно главный режиссёр» — отзывается о Людмиле Исмайловой театровед Татьяна Тихоновец.
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#Театр#Омск#Театры#Работники культуры#Новости#Театральный сезон#Режиссер#Культура55#Драматический театр#Пятый театр#Анастасия Баянова
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