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Новый этап творчества. В Омске из «Пятого театра» ушел главный режиссер

2 ноября 2023, 02:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

Из омского «Пятого театра» ушел главный режиссер Максим Кальсин

Максим Кальсин проработал в учреждении культуры больше трех лет.

Из «Пятого театра» ушел главный режиссер Максим Кальсин. Он проработал в учреждении культуры больше трех лет.

«Пройденный путь был интересным и непростым. Мы благодарны за совместную работу, за победы и достижения. Наступил новый этап в творческом развитии „Пятого театра“. Мы расстаемся с Максимом Георгиевичем с благодарностью и пожеланием успехов», — сообщили в социальных сетях театра.

Максим Кальсин окончил исторический факультет МГУ и Школу-студию МХАТ в режиссерской мастерской Камы Гинкаса, а также получил образование во ВГИКе в мастерской Карена Шахназарова. С 2012 до 2019 года Кальсин работал главным режиссером Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина. Его постановки показывались в Сеуле (Южная Корея), Москве, Санкт-Петербурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Самаре, Норильске, Омске и других городах страны.

Напомним, что Кальсин пришел в театр на смену Никите Гриншпуну, которого обвинили во взяточничестве и растрате. Гриншпун отправился в колонию на 4,5 года.

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#Культура#Театр#Руководитель#Омск#Омская область#Режиссер#Евгений Игишев#Пятый театр
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