Новый этап творчества. В Омске из «Пятого театра» ушел главный режиссер

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Published Сегодня, 02:59
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Из «Пятого театра» ушел главный режиссер Максим Кальсин. Он проработал в учреждении культуры больше трех лет.
«Пройденный путь был интересным и непростым. Мы благодарны за совместную работу, за победы и достижения. Наступил новый этап в творческом развитии „Пятого театра“. Мы расстаемся с Максимом Георгиевичем с благодарностью и пожеланием успехов», — сообщили в социальных сетях театра.
Максим Кальсин окончил исторический факультет МГУ и Школу-студию МХАТ в режиссерской мастерской Камы Гинкаса, а также получил образование во ВГИКе в мастерской Карена Шахназарова. С 2012 до 2019 года Кальсин работал главным режиссером Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина. Его постановки показывались в Сеуле (Южная Корея), Москве, Санкт-Петербурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Самаре, Норильске, Омске и других городах страны.
Напомним, что Кальсин пришел в театр на смену Никите Гриншпуну, которого обвинили во взяточничестве и растрате. Гриншпун отправился в колонию на 4,5 года.