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Posted 8 октября, 04:33

Published 8 октября, 04:33

Modified 8 октября, 05:20

Updated 8 октября, 05:20

Омская актриса из Пятого театра снялась в сериале на ТВ-3

Омская актриса из Пятого театра снялась в сериале на ТВ-3

8 октября 2024, 04:33
Фото: 1MI
Ирина Князьниделина, появившийся в мистической комедии, поделилась впечатлениями от съемки.

Актриса Ирина Князьниделина, известная омским зрителям по ролям и выступлениям в Пятом театре, приняла участие в съемках мистической комедии «СуперИвановы» на ТВ-3, сообщили в пресс-службе телеканала. Князьниделина рассказала, что съемки принесли ей много положительных эмоций и большой опыт.

«С первых минут на площадке я получила огромное удовольствие от общения с командой. Съемочная группа была просто замечательной! У нас была интересная сцена с собакой, и хотя возникли некоторые сложности, мы быстро нашли общий язык», — поделилась она впечатлениями.

Премьера сериала состоялась 7 октября в 16:00 на телеканале ТВ-3. Новый сезон обещает захватывающие детективные истории и массу приятных сюрпризов.

Фото: ТВ-3

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