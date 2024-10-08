Омская актриса из Пятого театра снялась в сериале на ТВ-3

Актриса Ирина Князьниделина, известная омским зрителям по ролям и выступлениям в Пятом театре, приняла участие в съемках мистической комедии «СуперИвановы» на ТВ-3, сообщили в пресс-службе телеканала. Князьниделина рассказала, что съемки принесли ей много положительных эмоций и большой опыт.