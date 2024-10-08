Омская актриса из Пятого театра снялась в сериале на ТВ-3

Posted 8 октября, 04:33
Published 8 октября, 04:33
Modified 8 октября, 05:20
Updated 8 октября, 05:20
Актриса Ирина Князьниделина, известная омским зрителям по ролям и выступлениям в Пятом театре, приняла участие в съемках мистической комедии «СуперИвановы» на ТВ-3, сообщили в пресс-службе телеканала. Князьниделина рассказала, что съемки принесли ей много положительных эмоций и большой опыт.
«С первых минут на площадке я получила огромное удовольствие от общения с командой. Съемочная группа была просто замечательной! У нас была интересная сцена с собакой, и хотя возникли некоторые сложности, мы быстро нашли общий язык», — поделилась она впечатлениями.
Премьера сериала состоялась 7 октября в 16:00 на телеканале ТВ-3. Новый сезон обещает захватывающие детективные истории и массу приятных сюрпризов.
Ранее Город55 писал, что омич принял участие в съемках программы с Гариком Мартиросяном и выиграл 1 млн рублей.