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Скостили на год. В Омске экс-худруку «Пятого театра» Гриншпуну смягчили приговор

13 июня 2023, 06:53
Фото: Город55
иллюстрация

Омский облсуд смягчил приговор бывшему худруку «Пятого театра» Никите Гриншпуну

Теперь он выйдет на свободу на год раньше, чем предполагалось.

В феврале бывшего художественного руководителя «Пятого театра» Никиту Гриншпуна приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его уголовное дело рассматривал Первомайский районный суд. Режиссера признали виновным в растрате и получении взятки на сумму больше четырех млн рублей.

Была подана апелляционная жалоба, и Омский областной суд подключился к рассмотрению дела. Сегодня, 13 июня, было вынесено решение по истории Гриншпуна. По итогу ему смягчили наказание, назначив четыре с половиной года заключения. Отбывать срок ему также предстоит в колонии строгого режима.

Он также должен выплатить штраф в размере 8,5 млн рублей. Кроме того, ему запретили занимать управленческие должности в госучреждениях культуры в течение трех лет. Остальные детали приговора Первомайского райсуда оставили без изменения. После оглашения приговора фигуранта взяли под стражу в зале суда.

Напомним, что по информации следствия, Гриншпун заключал фиктивные договоры на оказание услуг художника по свету для спектаклей. Также в «Пятом театре» благодаря худруку на бумагах работал режиссером-постановщиком один из предпринимателей, однако все спектакли ставил непосредственно сам Гриншпун.

Ниже низшего. Суд «пожалел» худрука омского «Пятого театра» Гриншпуна и смягчил срок
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#Алина Ясинская#Растрата#Взятка#Пятый театр#Никита Гриншпун#Омский областной суд#Уголовное дело#Суд#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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