Скостили на год. В Омске экс-худруку «Пятого театра» Гриншпуну смягчили приговор

Была подана апелляционная жалоба, и Омский областной суд подключился к рассмотрению дела. Сегодня, 13 июня, было вынесено решение по истории Гриншпуна. По итогу ему смягчили наказание, назначив четыре с половиной года заключения. Отбывать срок ему также предстоит в колонии строгого режима.