Скостили на год. В Омске экс-худруку «Пятого театра» Гриншпуну смягчили приговор

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Published Сегодня, 06:53
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В феврале бывшего художественного руководителя «Пятого театра» Никиту Гриншпуна приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его уголовное дело рассматривал Первомайский районный суд. Режиссера признали виновным в растрате и получении взятки на сумму больше четырех млн рублей.
Была подана апелляционная жалоба, и Омский областной суд подключился к рассмотрению дела. Сегодня, 13 июня, было вынесено решение по истории Гриншпуна. По итогу ему смягчили наказание, назначив четыре с половиной года заключения. Отбывать срок ему также предстоит в колонии строгого режима.
Он также должен выплатить штраф в размере 8,5 млн рублей. Кроме того, ему запретили занимать управленческие должности в госучреждениях культуры в течение трех лет. Остальные детали приговора Первомайского райсуда оставили без изменения. После оглашения приговора фигуранта взяли под стражу в зале суда.
Напомним, что по информации следствия, Гриншпун заключал фиктивные договоры на оказание услуг художника по свету для спектаклей. Также в «Пятом театре» благодаря худруку на бумагах работал режиссером-постановщиком один из предпринимателей, однако все спектакли ставил непосредственно сам Гриншпун.