Ветер и гололедица. В Омске образовались 8-балльные пробки из-за мокрого снега

По данным сервиса Яндекс.Карты пробки оцениваются в 8 баллов. Сильные заторы образовались на Красном пути в районе остановок «Сибзавод» и «Рабиновича» в обе стороны. Стоят водители на улице Кемеровская в сторону Красного пути, пробки наблюдаются на Волховстроя и 7-й Северной. У «Пятого театра» также образовался затор из желающих добраться в центр.