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Posted 11 октября, 03:25

Published 11 октября, 03:25

Modified 11 октября, 05:01

Updated 11 октября, 05:01

Из-за снега с гололедом Омск встал в 8-балльные пробки

Ветер и гололедица. В Омске образовались 8-балльные пробки из-за мокрого снега

11 октября 2024, 03:25
Фото: gorod55.ru

Из-за снега с гололедом Омск встал в 8-балльные пробки

Пятница встретила омичей непогодой, многие сегодня опоздали на работу.

Сегодня утром, 11 октября, в Омске выпал первый снег, а на дорогах образовался гололед после дождя. Машины омичей покрылись ледяной коркой, выросли цены на такси, а весь город стоит в пробках.

По данным сервиса Яндекс.Карты пробки оцениваются в 8 баллов. Сильные заторы образовались на Красном пути в районе остановок «Сибзавод» и «Рабиновича» в обе стороны. Стоят водители на улице Кемеровская в сторону Красного пути, пробки наблюдаются на Волховстроя и 7-й Северной. У «Пятого театра» также образовался затор из желающих добраться в центр.

Фото: Яндекс.Карты

В городке Нефтяников дороги гораздо свободнее, чего не скажешь о Левом береге. Здесь на дорогах образовались самые серьезные пробки. Обездвижены улицы Конева и 70 лет Октября в районе ТЦ «Континент», улица Степанца, Ленинградский мост в сторону центра.

В центре сильный затор образовался на улицах Шебалдина, Арнольда Нейбута и выезде на Октябрьский мост. Пробки есть на улицах Масленникова, Лиза Чайкиной, 6-я Станционной.

Ветер и дождь с гололедом. В Омске из-за непогоды подскочили цены на такси
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