Ветер и гололедица. В Омске образовались 8-балльные пробки из-за мокрого снега

Posted 11 октября, 03:25
Published 11 октября, 03:25
Modified 11 октября, 05:01
Updated 11 октября, 05:01
Сегодня утром, 11 октября, в Омске выпал первый снег, а на дорогах образовался гололед после дождя. Машины омичей покрылись ледяной коркой, выросли цены на такси, а весь город стоит в пробках.
По данным сервиса Яндекс.Карты пробки оцениваются в 8 баллов. Сильные заторы образовались на Красном пути в районе остановок «Сибзавод» и «Рабиновича» в обе стороны. Стоят водители на улице Кемеровская в сторону Красного пути, пробки наблюдаются на Волховстроя и 7-й Северной. У «Пятого театра» также образовался затор из желающих добраться в центр.
В городке Нефтяников дороги гораздо свободнее, чего не скажешь о Левом береге. Здесь на дорогах образовались самые серьезные пробки. Обездвижены улицы Конева и 70 лет Октября в районе ТЦ «Континент», улица Степанца, Ленинградский мост в сторону центра.
В центре сильный затор образовался на улицах Шебалдина, Арнольда Нейбута и выезде на Октябрьский мост. Пробки есть на улицах Масленникова, Лиза Чайкиной, 6-я Станционной.
Как уже писал Город55, омичи сегодня заметили первый снег и начали «переобувать» свои машины.