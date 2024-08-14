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Прокуроры

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Август
Экс-зампрокурора Омской области Лоренц ушел в отставку с должности в Ярославле
14 августа, 13:17
Июль
Омская прокуратура внесла представление подрядчику за срыв сроков нацпроекта
Глава Большереченского района и директор ООО «Атлантис-2008» получили представления от прокуратуры за срыв сроков благоустройства сквера, в котором ведутся работы по нацпроекту.
18 июля, 09:40
Загорелся электровелосипед. Прокуратура заинтересовалась пожаром в омской многоэтажке
Прокуратура Ленинского округа проконтролирует установление обстоятельств пожара, который произошел сегодня в многоэтажке на проспекте Карла Маркса.
17 июля, 14:31
Близки к срыву сроков. Прокурор проверил ход строительства сквера в Омской области
И. о. прокурора Нововаршавского района побывал в сквере, который строится по нацпроекту, и указал подрядчику на недостатки при выполнении работ.
11 июля, 10:44
Июнь
Кадровые изменения. В Октябрьском и Кировском округах Омска сменились прокуроры
19 июня, 06:29
Май
Прокуратура передала в суд дело омича, обвиняемого в незаконных сделках с имуществом
Региональная прокуратура утвердила обвинение по делу руководителя ООО «СТМ-Партнер», которого поймали на незаконных сделках с имуществом.
20 мая, 11:28
Ноябрь 2023
Обрушивается плитка. Бастрыкин заинтересовался плачевным состоянием омского памятника
Внимание главы следственного комитета России привлекли соответствующие жалобы в соцсетях.
23 ноября 2023, 09:58
Август 2023
Развлечения с риском. Прокуроры заинтересовались аттракционами в омских парках
21 августа 2023, 10:37

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