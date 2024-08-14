Экс-зампрокурора Омской области Лоренц ушел в отставку с должности в Ярославле

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Стало известно, что прокурор Ярославской области Александр Лоренц ушел в отставку, на должности он проработал менее двух лет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Лоренц трудился в Ярославской области с 19 декабря 2022 года. До этого он занимал пост прокурора Ставропольского края (с 2019 по 2022), а еще раньше — был первым заместителем прокурора Омской области (с 2012 по 2019).
Напомним, что Александр Лоренц — зять бывшего мэра Омска Виктора Шрейдера. Во время работы в Омске Лоренц считался одним из самых влиятельных правоохранителей.