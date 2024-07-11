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Updated Сегодня, 10:44

Прокурор проверил ход строительства сквера по нацпроекту в Омской области

Близки к срыву сроков. Прокурор проверил ход строительства сквера в Омской области

11 июля 2024, 10:44
Фото: Прокуратура Омской области

Прокурор проверил ход строительства сквера по нацпроекту в Омской области

И. о. прокурора Нововаршавского района побывал в сквере, который строится по нацпроекту, и указал подрядчику на недостатки при выполнении работ.

Исполняющий обязанности прокурора Нововаршавского района Евгений Нефедов побывал в сквере, который строится по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сквер находится в центральной части рабочего поселка Нововаршавка, подрядчиком выступает ООО «МАР-СТРОЙ».

В ходе проверки Евгений Нефедов обратил внимание должностных лиц и исполнителя работ на имеющиеся недостатки и отставание от графика. В результате прокурор внес директору подрядной организации представление и предупредил, что за срыв сроков его ждет административная ответственность по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Ход строительства сквера находится на особом контроле прокуратуры района.

Фото: Прокуратура Омской области
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