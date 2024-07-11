Близки к срыву сроков. Прокурор проверил ход строительства сквера в Омской области

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Исполняющий обязанности прокурора Нововаршавского района Евгений Нефедов побывал в сквере, который строится по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сквер находится в центральной части рабочего поселка Нововаршавка, подрядчиком выступает ООО «МАР-СТРОЙ».
В ходе проверки Евгений Нефедов обратил внимание должностных лиц и исполнителя работ на имеющиеся недостатки и отставание от графика. В результате прокурор внес директору подрядной организации представление и предупредил, что за срыв сроков его ждет административная ответственность по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.
Ход строительства сквера находится на особом контроле прокуратуры района.