Прокуратура передала в суд дело омича, обвиняемого в незаконных сделках с имуществом

Следствие предполагает, что в период с марта 2017 по октябрь 2018 года обвиняемый, который был единственным участником банкротящегося ООО ХК «СТМ-Партнер» не включил в конкурсную массу здание магазина, стоимостью более 2,8 млн рублей. Кроме того, он незаконно передал его в собственность фирмы, а потом перепродал своей дочери.