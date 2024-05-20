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Омич попал под суд за легализацию незаконно приобретенного имущества

Прокуратура передала в суд дело омича, обвиняемого в незаконных сделках с имуществом

20 мая 2024, 11:28
Фото: 1MI

Омич попал под суд за легализацию незаконно приобретенного имущества

Региональная прокуратура утвердила обвинение по делу руководителя ООО «СТМ-Партнер», которого поймали на незаконных сделках с имуществом.

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 53-летнего руководителя ООО «СТМ-Партнер», который обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Следствие предполагает, что в период с марта 2017 по октябрь 2018 года обвиняемый, который был единственным участником банкротящегося ООО ХК «СТМ-Партнер» не включил в конкурсную массу здание магазина, стоимостью более 2,8 млн рублей. Кроме того, он незаконно передал его в собственность фирмы, а потом перепродал своей дочери.

Арбитражный суд признал проведенные сделки недействительными. Однако мужчина не признал вину в преступлении, утверждая, что не имеет отношения к этим махинациям. По словам обвиняемого, с сентября 2018 года учредителем ООО «СТМ-Партнер» был другой человек. Как позже оказалось, этим человеком был водитель мужчины.

Сейчас уголовное дело направлено в центральный районный суд, предпринимателю грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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