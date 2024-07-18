Омская прокуратура внесла представление подрядчику за срыв сроков нацпроекта

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Прокуратура Большереченского района провела проверку и выявила нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок во время выполнения работ по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Сейчас в парковой зоне рабочего поселка Большеречье проходит благоустройство, работы выполняет ООО «Атлантис-2008». Согласно договору, подрядчик должен был уложить беговые и велосипедные дорожки, а также установить детскую площадку и скейт-парк до 30 июня.
Однако работы так и не были выполнены в срок. По этой причине прокурор Большереченского района Николай Иконюк внес директору компании и главе района представления и потребовал устранить нарушения.