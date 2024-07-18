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Updated Сегодня, 09:40

В Омской области подрядчик получил представление за срыв сроков нацпроекта

Омская прокуратура внесла представление подрядчику за срыв сроков нацпроекта

18 июля 2024, 09:40
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области подрядчик получил представление за срыв сроков нацпроекта

Глава Большереченского района и директор ООО «Атлантис-2008» получили представления от прокуратуры за срыв сроков благоустройства сквера, в котором ведутся работы по нацпроекту.

Прокуратура Большереченского района провела проверку и выявила нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок во время выполнения работ по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Сейчас в парковой зоне рабочего поселка Большеречье проходит благоустройство, работы выполняет ООО «Атлантис-2008». Согласно договору, подрядчик должен был уложить беговые и велосипедные дорожки, а также установить детскую площадку и скейт-парк до 30 июня.

Однако работы так и не были выполнены в срок. По этой причине прокурор Большереченского района Николай Иконюк внес директору компании и главе района представления и потребовал устранить нарушения.

Фото: Прокуратура Омской области
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