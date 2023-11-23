Обрушается плитка. Бастрыкин заинтересовался плачевным состоянием омского памятника

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Омичи сообщают о ненадлежащем состоянии памятника Герою Советского Союза Елизавете Чайкиной, который находится в Октябрьском округе Омска недалеко от Дворца школьников. Мер по его ремонту не принимается, а тем временем обрушается плитка и ухудшается общее состояние.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Омской области Сергею Марковиченко провести проверку по этому факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.