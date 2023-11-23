Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Иллюстрация

Обрушается плитка. Бастрыкин заинтересовался плачевным состоянием омского памятника

23 ноября 2023, 09:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

Бастрыкин поручил проверить информацию о плачевном состоянии омского памятника

Внимание главы следственного комитета России привлекли соответствующие жалобы в соцсетях.

Омичи сообщают о ненадлежащем состоянии памятника Герою Советского Союза Елизавете Чайкиной, который находится в Октябрьском округе Омска недалеко от Дворца школьников. Мер по его ремонту не принимается, а тем временем обрушается плитка и ухудшается общее состояние.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Омской области Сергею Марковиченко провести проверку по этому факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Доклад на стол. Бастрыкин взял на контроль дела о проблемах в омских детдомах
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Памятник#Прокурор#Новости#Александр Бастрыкин#Прокурорская проверка#Проверка прокуратуры#Анастасия Баянова#Прокуроры
Подпишитесь
Тирамису и мусс из манго. Чем будут угощать на банкетах омского губернатора
Сегодня, 07:02
Дисциплина. Студенты ОмГУ встревожились из-за вероятного отчисления на фоне прогулов
Сегодня, 06:52
«Омскоблстройзаказчик» решил прикупить себе новый автомобиль почти за 2.1 млн рублей
Сегодня, 09:36
900 граммов сладостей. Омская область закупит детские подарки на 19,6 млн рублей
Сегодня, 03:58
Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы
Сегодня, 05:59
Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин отвез технику для танкистов на фронт
Сегодня, 06:28