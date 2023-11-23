Обрушается плитка. Бастрыкин заинтересовался плачевным состоянием омского памятника

Омичи сообщают о ненадлежащем состоянии памятника Герою Советского Союза Елизавете Чайкиной, который находится в Октябрьском округе Омска недалеко от Дворца школьников. Мер по его ремонту не принимается, а тем временем обрушается плитка и ухудшается общее состояние.