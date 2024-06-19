Кадровые изменения. В Октябрьском и Кировском округах Омска сменились прокуроры

Напомним, что Демьяненко сменил на этой должности Дмитрия Назарова, который ушел на пенсию по выслуге лет в прошлом году. Однако в октябре Дмитрия Назарова арестовали и поместили в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере.