Кадровые изменения. В Октябрьском и Кировском округах Омска сменились прокуроры

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В двух округах Омска произошли кадровые изменения: назначены новые прокуроры. Об этом сообщается на официальных сайтах ведомств.
Так, прокуратуру Октябрьского округа возглавил Максим Черепанов, который ранее занимал должность прокурора Нововаршавского района. До этого окружное ведомство возглавлял Петр Щербина, который сейчас руководит прокуратурой Советского округа.
Прокурором Кировского округа назначен Константин Демьяненко. До этого он несколько месяцев исполнял обязанности руководителя этого округа.
Напомним, что Демьяненко сменил на этой должности Дмитрия Назарова, который ушел на пенсию по выслуге лет в прошлом году. Однако в октябре Дмитрия Назарова арестовали и поместили в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере.