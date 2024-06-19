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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:31

иллюстрация

Кадровые изменения. В Октябрьском и Кировском округах Омска сменились прокуроры

19 июня 2024, 06:29
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно, кто будет руководить прокуратурой в двух округах Омска

В двух округах Омска назначены новые прокуроры. Эта информация появилась на официальных сайтах соответствующих ведомств. В Октябрьском округе прокурором стал Максим Черепанов, в Кировском — Константин Демьяненко.

В двух округах Омска произошли кадровые изменения: назначены новые прокуроры. Об этом сообщается на официальных сайтах ведомств.

Так, прокуратуру Октябрьского округа возглавил Максим Черепанов, который ранее занимал должность прокурора Нововаршавского района. До этого окружное ведомство возглавлял Петр Щербина, который сейчас руководит прокуратурой Советского округа.

Прокурором Кировского округа назначен Константин Демьяненко. До этого он несколько месяцев исполнял обязанности руководителя этого округа.

Напомним, что Демьяненко сменил на этой должности Дмитрия Назарова, который ушел на пенсию по выслуге лет в прошлом году. Однако в октябре Дмитрия Назарова арестовали и поместили в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере.

В Омске силовики задержали бывшего городского прокурора Назарова
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Пенсия#Взятка#Арест#Новости#СИЗО#Советский округ#Нововаршавский район#Дмитрий Назаров#Прокуроры#Константин Демьяненко#Максим Черепанов#Петр Щербина
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