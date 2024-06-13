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Published Сегодня, 03:58

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Updated Сегодня, 04:03

уровень воды

Оценивают ущерб. Уровень воды в районе села Усть-Ишим упал до отметки 847 сантиметров

13 июня 2024, 03:58
Фото: Тг-канал Виталия Хоценко
уровень воды

В Омской области уровень воды в Иртыше и Ишиме снизился еще на 3 и 9 сантиметров

Виталий Хоценко сообщил, что уровень воды в реках Иртыш и Ишим снизился на 3 и 9 сантиметров соответственно. Теперь он составляет 847 и 1230 сантиметров. Комиссии продолжают оценивать масштаб ущерба от стихийного бедствия.

Сегодня утром Виталий Хоценко поделился актуальной информацией о паводковой ситуации в регионе. По его данным, уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим утром составлял 847 сантиметров, что на 3 сантиметра меньше, чем накануне. В реке Ишим в районе села Орехово уровень воды был зафиксирован на отметке 1230 сантиметров, что на 9 сантиметров меньше, чем вчера.

Сейчас комиссии по оценке ущерба от стихийного бедствия продолжают свою работу. Пострадавшие от наводнения населенные пункты обеспечены бесперебойной подачей питьевой воды, продовольствия и медикаментов.

Напомним, что в Омской области в границы зоны ЧС добавили новые населенные пункты. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко 4 июня.

Пострадавшими от паводка признали также дома в Тарском и Муромцевском районах. В Таре это дома по улицам Гоголя, Казанская, Пушкина и Комсомольская, в Муромцево — домовладения на Лермонтова, Степная. Теперь жители новых пунктов могут претендовать на компенсацию за ущерб.

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