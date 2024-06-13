Оценивают ущерб. Уровень воды в районе села Усть-Ишим упал до отметки 847 сантиметров

Сегодня утром Виталий Хоценко поделился актуальной информацией о паводковой ситуации в регионе. По его данным, уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим утром составлял 847 сантиметров, что на 3 сантиметра меньше, чем накануне. В реке Ишим в районе села Орехово уровень воды был зафиксирован на отметке 1230 сантиметров, что на 9 сантиметров меньше, чем вчера.