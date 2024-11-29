В Омской области нашли способ мощно удешевить популярный продукт

Posted 29 ноября, 03:57
Published 29 ноября, 03:57
Modified 29 ноября, 04:25
Updated 29 ноября, 04:25
По данным пресс-службы правительства Омской области, Виталий Хоценко заявил, что в Омской области занялись восстановлением животноводства. В этом году в Марьяновском районе закончили первый этап строительства комплекса на 1800 голов, в следующем году начнется реализация второго этапа. Также строительство молочно-товарных ферм и животноводческого комплекса на 1200 коров продолжается в Черлакском районе.
Кроме того, в регионе разрабатываются новые проекты по производству молочных продуктов. В связи с этим в Омской области должна увеличиться выработка молока, что повлияет на стоимость масла и его удешевление.
Отметим, что средняя стоимость сливочного масла в Омской области составила 929,2 рубля за килограмм. Такие данные предоставил Омскстат на этой неделе. За 7 дней стоимость снизилась на 1 рубль 38 копеек, хотя ранее, 18 октября, был зафиксирован рост на 17,22 рубля (1,57%).
Цены в розничных сетях Омска продолжают различаться в зависимости от бренда и торговой точки. На данный момент, например, в «Пятерочке» масло «Тюкалинское» стоит примерно 147 рублей за упаковку в 180 граммов, а продукция «ВНИМИ-Сибирь» продается по 200 рублей за тот же объем. В сети «Магнит» аналогичные товары оцениваются в 120 и 184 рубля соответственно.
Интересно, что неделю назад цены в этих же магазинах выглядели иначе. В «Пятерочке» масло «Тюкалинское» продавалось за 123 рубля за 180 граммов, а продукция «ВНИМИ-Сибирь» стоила 200 рублей. В «Магните» упаковки аналогичных товаров оценивались в 120 и 140 рублей соответственно.
Напомним, что министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа ранее сообщал, что минимальная цена масла в области составляет чуть более 800 рублей за килограмм, что делает ее самой низкой в Сибирском федеральном округе. Министр также заверил, что в регионе отсутствует дефицит молочной продукции и сырья, а Омская область полностью обеспечена необходимыми запасами.