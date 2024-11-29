В Омской области нашли способ мощно удешевить популярный продукт

Цены в розничных сетях Омска продолжают различаться в зависимости от бренда и торговой точки. На данный момент, например, в «Пятерочке» масло «Тюкалинское» стоит примерно 147 рублей за упаковку в 180 граммов, а продукция «ВНИМИ-Сибирь» продается по 200 рублей за тот же объем. В сети «Магнит» аналогичные товары оцениваются в 120 и 184 рубля соответственно.