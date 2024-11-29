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Posted 29 ноября, 03:57

Published 29 ноября, 03:57

Modified 29 ноября, 04:25

Updated 29 ноября, 04:25

В Омской области нашли способ для увеличения производства масла

В Омской области нашли способ мощно удешевить популярный продукт

29 ноября 2024, 03:57
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области нашли способ для увеличения производства масла

Средняя стоимость популярного продукта в Омской области меняется каждую неделю.

По данным пресс-службы правительства Омской области, Виталий Хоценко заявил, что в Омской области занялись восстановлением животноводства. В этом году в Марьяновском районе закончили первый этап строительства комплекса на 1800 голов, в следующем году начнется реализация второго этапа. Также строительство молочно-товарных ферм и животноводческого комплекса на 1200 коров продолжается в Черлакском районе.

Кроме того, в регионе разрабатываются новые проекты по производству молочных продуктов. В связи с этим в Омской области должна увеличиться выработка молока, что повлияет на стоимость масла и его удешевление.

Отметим, что средняя стоимость сливочного масла в Омской области составила 929,2 рубля за килограмм. Такие данные предоставил Омскстат на этой неделе. За 7 дней стоимость снизилась на 1 рубль 38 копеек, хотя ранее, 18 октября, был зафиксирован рост на 17,22 рубля (1,57%).

Цены в розничных сетях Омска продолжают различаться в зависимости от бренда и торговой точки. На данный момент, например, в «Пятерочке» масло «Тюкалинское» стоит примерно 147 рублей за упаковку в 180 граммов, а продукция «ВНИМИ-Сибирь» продается по 200 рублей за тот же объем. В сети «Магнит» аналогичные товары оцениваются в 120 и 184 рубля соответственно.

Фото: gorod55.ru

Интересно, что неделю назад цены в этих же магазинах выглядели иначе. В «Пятерочке» масло «Тюкалинское» продавалось за 123 рубля за 180 граммов, а продукция «ВНИМИ-Сибирь» стоила 200 рублей. В «Магните» упаковки аналогичных товаров оценивались в 120 и 140 рублей соответственно.

Напомним, что министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа ранее сообщал, что минимальная цена масла в области составляет чуть более 800 рублей за килограмм, что делает ее самой низкой в Сибирском федеральном округе. Министр также заверил, что в регионе отсутствует дефицит молочной продукции и сырья, а Омская область полностью обеспечена необходимыми запасами.

Что-то на богатом: в Омске мощно подорожало сливочное масло
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#Диана Рязанцева#Омская область#Сельское хозяйство#Омскстат#Цены#Магазины#Николай Дрофа#Масло#Молочная продукция#Животноводство#Виталий Хоценко#Продовольствие#Сибирский федеральный округ
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