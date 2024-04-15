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ПП-8

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Апрель
По 1,5 млн за машину. В Омске выставили на продажу еще три муниципальных «Луидора»
15 апреля, 12:32
Декабрь 2023
«Было страшно за ребенка». Омский водитель помог найти потерявшуюся девочку
Школьница оказалась в незнакомом для себя месте, но не смогла позвонить семье из-за разрядившегося телефона.
25 декабря 2023, 10:41
Проект приказа есть. В Омске тариф на перевозку пассажиров хотят поднять до 52 рублей
11 декабря 2023, 06:42
Мерзли и надеялись. Омичи час прождали автобус на морозе в Амурском поселке
4 декабря 2023, 09:01
Октябрь 2023
Омские депутаты одобрили приватизацию «Пассажирского предприятия №8»
17 октября 2023, 05:08
Август 2023
В Омске осенью запустят 20 экоавтобусов, работающих на сжиженном природном газе
Несколько единиц пустят по маршруту № 33.
16 августа 2023, 03:22
Июнь 2023
В Омске в следующем году собираются приватизировать «Муниципальные рынки» и «ПП-8»
9 июня 2023, 06:01
Эффективно, но с провалами. В мэрии Омска оценили работу муниципальных предприятий
7 июня 2023, 14:23

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