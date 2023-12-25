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Омский водитель помог потерявшейся девочке встретиться с родителями

«Было страшно за ребенка». Омский водитель помог найти потерявшуюся девочку

25 декабря 2023, 10:41
Фото: Сергея Кириллова

Омский водитель помог потерявшейся девочке встретиться с родителями

Школьница оказалась в незнакомом для себя месте, но не смогла позвонить семье из-за разрядившегося телефона.

В администрации Омска рассказали о водителе, который помог найти потерявшегося ребенка. Это произошло 13 декабря на конечной остановке «Улица Бархатовой». Прямо на разворотной площадке в тот вечер плакал ребенок.

Водитель Руслан Сагинов работал на маршруте № 79. Около восьми вечера он заметил испуганную девочку лет десяти, которая держала в руках телефон. Она рассказала, что потерялась и замерзла.

Как выяснилось, школьница возвращалась домой с вечерней тренировки из городка Нефтяников на маршрутке. В дороге она уснула и доехала до конечной остановки. Девочка не поняла, где оказалась, а дозвониться до родителей не смогла — разрядился телефон.

«Очень спокойно, чтобы не напугать ее, я подошел и спросил, что произошло. Я сказал ей, что работаю водителем на автобусе и хочу помочь. Отвел девочку в салон, чтобы она согрелась, сходил в кафе на остановке, купил ей горячего чаю», — рассказал Руслан Сагинов.

Зарядное устройство, что было у него в салоне, оказалось сломано, так что зарядить мобильный ребенка не получилось. Номера телефонов родных девочка не знала наизусть.

Водитель начал действовать по инструкции: связался с диспетчером пассажирского предприятия и рассказал о случившемся. После этого на место прибыла полиция. Пока правоохранители добирались до конечной, мужчина успокоил ребенка и включил девочке мультфильмы на своем телефоне.

«Через некоторое время девочка посмотрела в окно и увидела своего папу, который приехал за ней. Практически одновременно с ним прибыли сотрудники Росгвардии. Оказалось, что родители, не дождавшись дочь в положенное время дома, забеспокоились и обратились в полицию», — цитирует Руслана Сагинова пресс-служба администрации города.

После передачи ребенка отцу водитель отправился на еще один рейс, но никому не рассказал о случившемся. Спустя две недели о поступке Сагинова узнали руководство и коллеги.

«Да что я, собственно, такого сделал? Абсолютно ничего особенного. Поступил так, как на моем месте поступил бы любой человек. Было страшно за ребенка, за возможные последствия. У меня самого двое детей, сложно представить, что бы я испытал на месте родителей девочки», — сказал он.

Тем не менее директор пассажирского предприятия № 8 Марат Саликов официально выразил благодарность водителю за его достойный уважения поступок.

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#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Водитель#Дети#Новости#Алина Ясинская#ПП-8
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