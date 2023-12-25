«Было страшно за ребенка». Омский водитель помог найти потерявшуюся девочку

Как выяснилось, школьница возвращалась домой с вечерней тренировки из городка Нефтяников на маршрутке. В дороге она уснула и доехала до конечной остановки. Девочка не поняла, где оказалась, а дозвониться до родителей не смогла — разрядился телефон.