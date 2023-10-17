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Омские депутаты одобрили приватизацию «Пассажирского предприятия №8»

Омские депутаты одобрили приватизацию «Пассажирского предприятия №8»

17 октября 2023, 05:08
Фото: 1MI
Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам муниципальной собственности обсуждалась судьба «Пассажирского предприятия №8». Это муниципальное предприятие должно быть преобразовано до 1 января 2025 года во исполнение федерального законодательства.

Администрация предлагает сделать МП акционерным обществом. Депутаты, не задавая вопросов, одобрили это предложение.

— Все 100% акций МП ПП останутся в собственности города, — уточнили в пресс-службе Горсовета, — поэтому на обслуживании пассажиров акционирование не отразится.

Напомним: в комитетах утверждают только определенного рода рекомендации. Окончательное решение по вопросу о приватизации «Пассажирского предприятия» будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

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#Омск#Приватизация#Горсовет#Николай Эйхвальд#ПП-8
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