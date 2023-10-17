Омские депутаты одобрили приватизацию «Пассажирского предприятия №8»

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам муниципальной собственности обсуждалась судьба «Пассажирского предприятия №8». Это муниципальное предприятие должно быть преобразовано до 1 января 2025 года во исполнение федерального законодательства.