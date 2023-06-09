В Омске в следующем году собираются приватизировать «Муниципальные рынки» и «ПП-8»

Недавно в «Муниципальных рынках» снова поменялся руководитель. 31 мая свой пост оставила гендиректор МУПа Елена Фомина, и теперь ее сменила врио Татьяна Шульц. На предприятии имеется около 1400 торговых мест, 22,8 тысяч кв. м торговых площадей и 3500 кв. м складских помещений. Прибыль этого МУПа составляет 597 тысяч рублей.