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В Омске в следующем году собираются приватизировать «Муниципальные рынки» и «ПП-8»

9 июня 2023, 06:01
Фото: 1MI
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Балансовая стоимость основных средств пассажирского предприятия на конец марта 2023-го составляет 1,9 млрд рублей, а «Муниципальных рынков» — 88 млн рублей.

Во вторник, 13 июня, на комитете Омского горсовета по муниципальной собственности рассмотрят дополнения в программу приватизации муниципального имущества на 2023–2025 годы.

В 2024 году приватизировать планируют МП г. Омска «Пассажирское предприятие № 8» и МУП «Муниципальные рынки». Оба предприятия станут акционерными обществами.

«Муниципальные рынки» ведут свою историю с 2005 года. Балансовую стоимость основных средств организации на конец марта 2023 года оценивают в 88 млн рублей. Размер кредиторской задолженности составляет 17,1 млн рублей, дебиторской — 6,7 млн рублей.

Недавно в «Муниципальных рынках» снова поменялся руководитель. 31 мая свой пост оставила гендиректор МУПа Елена Фомина, и теперь ее сменила врио Татьяна Шульц. На предприятии имеется около 1400 торговых мест, 22,8 тысяч кв. м торговых площадей и 3500 кв. м складских помещений. Прибыль этого МУПа составляет 597 тысяч рублей.

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Второе муниципальное предприятие, которое приватизируют в следующем году, — это «Пассажирское предприятие № 8», организованное еще в 1992 году. Стоимость основных средств МП г. Омска составляет 1,9 млрд рублей. Размер кредиторской задолженности по состоянию на 31 марта 2023 года — 247,2 млн рублей, дебиторская задолженность — 99,3 млн рублей. Предприятие, кстати убыточное (их размер 33,5 млн рублей). С июня 2022 года пассажирским предприятием № 8 руководит Марат Саликов.

В мэрии обещают, что после преобразования предприятий в акционерные общества рем останутся в собственности города.

Недавно, кстати, стало известно, какие муниципальные предприятия эффективные, а какие — не очень. У «Муниципальных рынков» второе место по эффективности. «ПП-8» такими успехами не может похвастаться. Среди всех муниципальных предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, оно оказалось наименее эффективным.

Добавим, что несколько объектов недвижимости собираются приватизировать уже в этом году. Речь идет о следующих объектах:

  • Административное здание по улице Партизанской, 5, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Казарма Омского военного корпуса», 1822-1823.
  • 2 нежилых помещения, расположенные на первом этаже многоквартирного дома по улице 19-го Партсъезда, 34
  • 4 нежилых помещения, расположенные на первом и втором этажах административного здания по улице Куйбышева, 132.
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#Юлия Истомина#Приватизация#Муниципальные рынки#ПП-8#Горсовет#Бизнес#Город#Экономика#Новости#Омск
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