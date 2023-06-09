В Омске в следующем году собираются приватизировать «Муниципальные рынки» и «ПП-8»

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Во вторник, 13 июня, на комитете Омского горсовета по муниципальной собственности рассмотрят дополнения в программу приватизации муниципального имущества на 2023–2025 годы.
В 2024 году приватизировать планируют МП г. Омска «Пассажирское предприятие № 8» и МУП «Муниципальные рынки». Оба предприятия станут акционерными обществами.
«Муниципальные рынки» ведут свою историю с 2005 года. Балансовую стоимость основных средств организации на конец марта 2023 года оценивают в 88 млн рублей. Размер кредиторской задолженности составляет 17,1 млн рублей, дебиторской — 6,7 млн рублей.
Недавно в «Муниципальных рынках» снова поменялся руководитель. 31 мая свой пост оставила гендиректор МУПа Елена Фомина, и теперь ее сменила врио Татьяна Шульц. На предприятии имеется около 1400 торговых мест, 22,8 тысяч кв. м торговых площадей и 3500 кв. м складских помещений. Прибыль этого МУПа составляет 597 тысяч рублей.
Второе муниципальное предприятие, которое приватизируют в следующем году, — это «Пассажирское предприятие № 8», организованное еще в 1992 году. Стоимость основных средств МП г. Омска составляет 1,9 млрд рублей. Размер кредиторской задолженности по состоянию на 31 марта 2023 года — 247,2 млн рублей, дебиторская задолженность — 99,3 млн рублей. Предприятие, кстати убыточное (их размер 33,5 млн рублей). С июня 2022 года пассажирским предприятием № 8 руководит Марат Саликов.
В мэрии обещают, что после преобразования предприятий в акционерные общества рем останутся в собственности города.
Недавно, кстати, стало известно, какие муниципальные предприятия эффективные, а какие — не очень. У «Муниципальных рынков» второе место по эффективности. «ПП-8» такими успехами не может похвастаться. Среди всех муниципальных предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, оно оказалось наименее эффективным.
Добавим, что несколько объектов недвижимости собираются приватизировать уже в этом году. Речь идет о следующих объектах: