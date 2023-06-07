Эффективно, но с провалами. В мэрии Омска оценили работу муниципальных предприятий

Известно, что 21 балл из 43 получил «Парк 30-летия ВЛКСМ». Его работу за прошлый год признали эффективной, так как омичи по-прежнему там отдыхают. В парк активно ходят беженцы из ЛДНР, которым был предоставлен бесплатный прокат на аттракционах. Посетителей привлекают также новые карусели и места для досуга. Но, конечно, открытие парка «Вокруг света» дает о себе знать, из-за чего билетов продается почти на 20% меньше.