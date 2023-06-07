Эффективно, но с провалами. В мэрии Омска оценили работу муниципальных предприятий

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В распоряжении у Города55 оказался отчет администрации об эффективности работы муниципальных предприятии мэрии Омска за 2022 год. Завтра, 8 июня, депутаты Горсовета должны поднять эту тему на обсуждение.
Так, гостиничный комплекс «Иртыш» достаточно хорошо работал в прошлом году, за что получил 30 баллов из 43 возможных. Туда стали заезжать больше людей, но, правда, количество проживающих увеличилось за счет беженцев из Украины и ЛДНР. Рост показателей предприятия случился и на фоне ослабления коронавирусных ограничений.
Однако на работу «Банного хозяйства» уход COVID-19 особо не повлиял. В 2022 году число любителей попариться стало больше всего лишь на 5%. Предприятие не может покрывать фактические затраты на предоставляемые услуги, его экономическому положению не позавидуешь. Чиновники ждут, что объединение предприятия с другим — «Банным комбинатом № 2» улучшит финансовую картину. Пока что «Банному хозяйству» дают 15 баллов из 43.
Работу «Тепловой компании» в прошлом году также нельзя назвать эффективной (17 баллов из 43). Конечно, в сравнении с 2021 годом дела идут куда лучше. Предприятие понемногу выходит из долговой ямы за счет увеличения тарифов.
По итогам прошлого года, «Пассажирское предприятие № 8» заработало 21 балл. Чиновники поставили высокую оценку, так как вырос пассажиропоток. В 2021 году число перевезенных пассажиров составило 48,4 млн человек, в 2022-м — 53,5 млн человек.
Отличные показатели у «Пассажирсервиса» — 40 из 43 баллов. Экономическое положение у предприятия достаточно устойчивое, так как жители Омска активно пользуются проездными и регулярно их пополняют.
На 31 балл была оценена работа «Электрического транспорта». В 2022 году увеличился пассажиропоток благодаря запуску магистральных маршрутов, использованию новых троллейбусов «Адмирал». Предприятие также использует новые трамваи «Спектр», которые были приобретены в 2020 году в рассрочку на пять лет. Такие условия позволяют расплачиваться с долгами без спешки.
«Центр недвижимости, дизайна и рекламы» («ЦНДиР») оказался тоже эффективным по итогам прошлого года (29 баллов). У предприятия улучшились экономические показатели с увеличением выручки за сдачу в аренду дополнительных объектов нежилого фонда. Они находятся в муниципальной собственности, а «ЦНДиР» следит за их состоянием.
С начала 2022 года «Муниципальные рынки» повысили тарифы на аренду торговых мест на 6% по всему городу, но не в Советском парке. Этот ход оказался эффективным и принес предприятию 34 балла. Кроме того, было увеличено количество ярмарок и площадь торговых мест.
Известно, что 21 балл из 43 получил «Парк 30-летия ВЛКСМ». Его работу за прошлый год признали эффективной, так как омичи по-прежнему там отдыхают. В парк активно ходят беженцы из ЛДНР, которым был предоставлен бесплатный прокат на аттракционах. Посетителей привлекают также новые карусели и места для досуга. Но, конечно, открытие парка «Вокруг света» дает о себе знать, из-за чего билетов продается почти на 20% меньше.