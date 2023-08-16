В Омске осенью запустят 20 экоавтобусов, работающих на сжиженном природном газе

Сначала ПП-8 проведет процедуры первичного техобслуживания и поставит на учет новые машины. После этого, ориентировочно к 1 октября, автобусы пустят на самые популярные омские маршруты. Один из них магистральный — № 33 (Имени В. Бархатовой — Имени В. Бархатовой).