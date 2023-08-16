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Published Сегодня, 03:22

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В Омске осенью запустят 20 экоавтобусов, работающих на сжиженном природном газе

В Омске осенью запустят 20 экоавтобусов, работающих на сжиженном природном газе

16 августа 2023, 03:22
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста
Несколько единиц пустят по маршруту № 33.

Вчера, 15 августа, в Омск прибыли девять новых автобусов НЕФАЗ. ПП-8 приобрело их в лизинг в рамках нацпроекта. Они работают на сжиженном природном газе.

В общей сложности в город прибудут 20 новых автобусов НЕФАЗ, рассказал мэр Сергей Шелест у себя в телеграм-канале. Вся партия поступит в Омск до конца августа.

У этих автобусов низкопольный салон, есть регулировка угла наклона кузова, так что всем пассажирам будет удобно пользоваться транспортом. Внутри есть кондиционеры, дополнительные отопительные устройства и система видеонаблюдения. НЕФАЗы имеют двойное остекление.

Сначала ПП-8 проведет процедуры первичного техобслуживания и поставит на учет новые машины. После этого, ориентировочно к 1 октября, автобусы пустят на самые популярные омские маршруты. Один из них магистральный — № 33 (Имени В. Бархатовой — Имени В. Бархатовой).

Ранее Город55 писал о том, что на маршрут № 78, двигающийся через микрорайон Кузьминки, пустили автобусы большого класса. Часть малогабаритного транспорта оставили на линии, а часть перенесли на другой популярный маршрут.

В Омске на 78 маршрут запустили новые автобусы большого класса
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#Алина Ясинская#Транспорт#Новости#Омск#Сергей шелест#Автобусы#Общественный транспорт#ПП-8
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