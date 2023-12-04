Мерзли и надеялись. Омичи час прождали автобус на морозе в Амурском поселке

Недовольство первым высказали жители Амурского поселка. По их словам, сегодня утром, 4 декабря, автобусы не вышли на маршрут в положенное время. Как сообщили пользователи, первый транспорт подъехал к остановке «Поселок Амурский» только в семь утра. Пассажиры ожидали его приезда еще в шесть часов. По итогу они пробыли на холоде час. Далее кто-то вызвал такси, некоторые — отправились пешком до других остановок.