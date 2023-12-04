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Updated Сегодня, 09:04

иллюстрация

Мерзли и надеялись. Омичи час прождали автобус на морозе в Амурском поселке

4 декабря 2023, 09:01
Фото: Город55
иллюстрация

Омские пассажиры час прождали автобус на морозе в Амурском поселке

В пассажирском предприятии объяснили, почему транспорт отклонился от положенного графика работы.

Омичи пожаловались на работу двух автобусных маршрутов. Речь идет о № 78 (Пожарная часть → Микрорайон Рябиновка) и № 46 (Сады Заря-2 → Облепиховая).

Недовольство первым высказали жители Амурского поселка. По их словам, сегодня утром, 4 декабря, автобусы не вышли на маршрут в положенное время. Как сообщили пользователи, первый транспорт подъехал к остановке «Поселок Амурский» только в семь утра. Пассажиры ожидали его приезда еще в шесть часов. По итогу они пробыли на холоде час. Далее кто-то вызвал такси, некоторые — отправились пешком до других остановок.

В пресс-службе администрации Омска сообщили Городу55, что обычно на маршрут № 46 выходят 13 автобусов среднего класса. Однако сегодня утром возникла техническая неисправность, из-за чего на линию вышли только 11 единиц транспорта. По этой причине увеличился интервал движения, объяснили в муниципальном предприятии «ПП-8».

Омичи также жаловались на работу автобуса № 78 в выходные. Однако никаких нарушений графиков движения в нерабочие дни или недовыпуска транспорта не было, заверили в «ПП-8».

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#Транспорт#Омск#Омская область#Автобус#Жалобы#Новости#Алина Ясинская#ПП-8
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