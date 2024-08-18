Помощь «хвостикам». В омском муниципальном приюте начал работу обновленный стационар

Помещение, где сейчас располагается «больница» для животных прошло полноценный капитальный ремонт, а также обзавелось обновленными дверями и окнами. Однако ремонт на этом еще не закончен — сейчас в приюте еще одно помещение проходит необходимое обслуживание, после которого, как отметил Сергей Шелест, количество «койко-мест» для хвостатых пациентов увеличится.