Помощь «хвостикам». В омском муниципальном приюте начал работу обновленный стационар

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Мэр Омска, Сергей Шелест, в своем Telegram-канале рассказал о начале работы обновленного ветеринарного стационара в городском приюте: как отмечается, все работы удалось провести благодаря пожертвованиям омичей — а это не только деньги, но и материалы.
Помещение, где сейчас располагается «больница» для животных прошло полноценный капитальный ремонт, а также обзавелось обновленными дверями и окнами. Однако ремонт на этом еще не закончен — сейчас в приюте еще одно помещение проходит необходимое обслуживание, после которого, как отметил Сергей Шелест, количество «койко-мест» для хвостатых пациентов увеличится.
Сейчас приют способен обеспечить одновременным лечением 24 «хвостика», а в месяц может принять 50-60 особей. Кроме того, возможно, омский приют вскоре могут ожидать какие-либо изменения: депутаты Заксобрания Омской области стараются перенимать опыт других регионов и разрабатывать свои подходы к вопросу деятельности приютов.