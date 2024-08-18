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иллюстрация

Помощь «хвостикам». В омском муниципальном приюте начал работу обновленный стационар

18 августа 2024, 10:53
Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»
иллюстрация

В омском муниципальном приюте для животных обновили стационар

Емкость нового стационара позволяет обеспечить лечением сразу 24 собаки, но в дальнейшем это число станет только больше.

Мэр Омска, Сергей Шелест, в своем Telegram-канале рассказал о начале работы обновленного ветеринарного стационара в городском приюте: как отмечается, все работы удалось провести благодаря пожертвованиям омичей — а это не только деньги, но и материалы.

Обновленный стационар для животныхОбновленный стационар для животных
Обновленный стационар для животныхОбновленный стационар для животных
Обновленный стационар для животных
Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»

Помещение, где сейчас располагается «больница» для животных прошло полноценный капитальный ремонт, а также обзавелось обновленными дверями и окнами. Однако ремонт на этом еще не закончен — сейчас в приюте еще одно помещение проходит необходимое обслуживание, после которого, как отметил Сергей Шелест, количество «койко-мест» для хвостатых пациентов увеличится.

Сейчас приют способен обеспечить одновременным лечением 24 «хвостика», а в месяц может принять 50-60 особей. Кроме того, возможно, омский приют вскоре могут ожидать какие-либо изменения: депутаты Заксобрания Омской области стараются перенимать опыт других регионов и разрабатывать свои подходы к вопросу деятельности приютов.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Депутаты#Благотворительность#Животные#Новости#Приют для животных#Сергей Шелест#Пожертвования#Ветеринарный стационар#Ремонт помещений#Обновление приюта
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