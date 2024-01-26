Жадность: омский минстрой вернет 4 млн лишних пожертвований птицефабрике «Иртышской»

В апреле 2022 года стороны заключили дополнительное соглашение, по которому средства, неизрасходованные во время стройки, должны были вернуться птицефабрике. Детский сад ввели в эксплуатацию в феврале 2023 года. Окончательная сумма, потраченная на его постройку оказалась меньше, чем было заявлено изначально.