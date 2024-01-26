Жадность: омский минстрой вернет 4 млн лишних пожертвований птицефабрике «Иртышской»

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
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Updated Сегодня, 09:11
Минстрой Омской области должен будет выплатить более 4,3 млн рублей птицефабрике «Иртышской». Такой вердикт 25 января вынес Арбитражный суд.
В июле 2019 года птицефабрика заключила с региональным правительством договор о пожертвовании денег на строительство детского сада в поселке Иртышский. Была переведена сумма в размере 37 377 022 рублей, что составляло 25% от общей стоимости возведения дошкольного учреждения.
В апреле 2022 года стороны заключили дополнительное соглашение, по которому средства, неизрасходованные во время стройки, должны были вернуться птицефабрике. Детский сад ввели в эксплуатацию в феврале 2023 года. Окончательная сумма, потраченная на его постройку оказалась меньше, чем было заявлено изначально.
«Как утверждает министерство фактические затраты на строительство объекта составили 132 120 879 руб. 88 коп., из них 25% составляет 33 030 219 руб. 97 коп. Таким образом, остаток неиспользованных средств пожертвования составляет 4 346 802 руб. 86 коп.», — говорится в судебных документах.
Птицефабрика «Иртышская» пожелала вернуть себе более 4,3 млн рублей. Однако компания получила отказ. Управление федерального казначейства по Омской области сослалось на то, что с момента передачи пожертвования прошло больше 3 лет.
Так как добровольно птицефабрике деньги не вернули, представители компании отправились в суд. Арбитраж встал на сторону ЗАО «Иртышское».
«Взыскать с министерства строительства Омской области в пользу закрытого акционерного общества „Иртышское“ неосновательное обогащение в размере 4 346 802 руб. 86 коп., а также 44 734 руб. судебных расходов», — говорится в постановлении суда.
Решение можно будет обжаловать в течение месяца в апелляционном суде.