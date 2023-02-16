Загадочное пожертвование. В омский дом малютки подбросили конверт с деньгами

В полиции отметили, что неизвестный благотворитель представился вымышленным именем. Кто был этот мужчина, неизвестно. Сотрудники учреждения отказались комментировать необычное происшествие. Остается непонятным, почему сумма в конверте именно 27 750 рублей. Отметим, что обычно пожертвования дом малютки принимает на расчетные счета.