Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Загадочное пожертвование. В омский дом малютки подбросили конверт с деньгами

16 февраля 2023, 11:02
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский специализированный дом ребенка получил деньги от человека с вымышленным именем

Сотрудникам дома малютки пришлось вызывать полицию из-за свертка от неизвестного мужчины.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила «Городу55» о том, что 15 февраля в отдел полиции № 7 в 10:30 поступило сообщение о конверте, подброшенном в дом малютки на Заозерной. Самостоятельно вскрывать его сотрудники социального учреждения не стали.

Сотрудники полиции обнаружили в конверте 27 тыс. 750 рублей. Факт задокументировали, деньги передали сотрудникам БУЗОО «Специализированный дом ребенка» под расписку, чтобы их можно было тратить на нужды учреждения.

В полиции отметили, что неизвестный благотворитель представился вымышленным именем. Кто был этот мужчина, неизвестно. Сотрудники учреждения отказались комментировать необычное происшествие. Остается непонятным, почему сумма в конверте именно 27 750 рублей. Отметим, что обычно пожертвования дом малютки принимает на расчетные счета.

В России дети-сироты смогут получить генетические паспорта
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Пожертвования#Дом малютки#Сироты#Социальное учреждение#Общество#Город#Происшествия#Дети#Новости
Подпишитесь
Суд сохранил отсрочку от мобилизации для 12 омских предприятий
Сегодня, 03:18
В деле о земле под «Агро Омском» подана кассационная жалоба
Сегодня, 05:11
Омская прокуратура обжаловала приговор экс-начальнику городской полиции Быкову
Сегодня, 08:35
Нужно 4,5 млрд рублей. С 2017 года аварийный жилищный фонд в Омске пополнили 142 дома
Сегодня, 08:38
Экс-директор «Мостовика» прокомментировал возможное строительство моста через Иртыш
Сегодня, 06:01
В Омске налоговая окончательно закрывает «Бизнес-Курс»
Сегодня, 06:39