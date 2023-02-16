Загадочное пожертвование. В омский дом малютки подбросили конверт с деньгами

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила «Городу55» о том, что 15 февраля в отдел полиции № 7 в 10:30 поступило сообщение о конверте, подброшенном в дом малютки на Заозерной. Самостоятельно вскрывать его сотрудники социального учреждения не стали.
Сотрудники полиции обнаружили в конверте 27 тыс. 750 рублей. Факт задокументировали, деньги передали сотрудникам БУЗОО «Специализированный дом ребенка» под расписку, чтобы их можно было тратить на нужды учреждения.
В полиции отметили, что неизвестный благотворитель представился вымышленным именем. Кто был этот мужчина, неизвестно. Сотрудники учреждения отказались комментировать необычное происшествие. Остается непонятным, почему сумма в конверте именно 27 750 рублей. Отметим, что обычно пожертвования дом малютки принимает на расчетные счета.