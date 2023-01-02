Покушался на святое. В Омской области рецидивист обкрадывал церкви

Выяснилось, что вор выломал панель над оконным проемом, чтобы попасть в храм. Мужчина приехал на малую Родину из Омска, задержали его неподалеку, в Исилькуле. Также выяснилось, что он может быть причастен еще к двум кражам из храмов, находящихся в Омске.