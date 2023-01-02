Покушался на святое. В Омской области рецидивист обкрадывал церкви

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о задержании 24-летнего мужчины, подозреваемого в хищении пожертвований из нескольких храмов.
Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого жителя Омска, уроженца поселка Северный в Исилькульском районе. В конце прошлого года полицейские получили сообщение о краже денег из церкви в поселке Боевой. Общий ущерб составил около 10 тыс. рублей. Пропали деньги из церковной лавки и ящика для пожертвований.
Выяснилось, что вор выломал панель над оконным проемом, чтобы попасть в храм. Мужчина приехал на малую Родину из Омска, задержали его неподалеку, в Исилькуле. Также выяснилось, что он может быть причастен еще к двум кражам из храмов, находящихся в Омске.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». На время следствия подозреваемого поместили в СИЗО.