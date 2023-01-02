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Покушался на святое. В Омской области рецидивист обкрадывал церкви

Сегодня, 11:02
Фото: 1MI
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В Омской области задержали обкрадывавшего церкви вандала

Житель Омской области ради денег не стал церемониться с оконным проемом церкви.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о задержании 24-летнего мужчины, подозреваемого в хищении пожертвований из нескольких храмов.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого жителя Омска, уроженца поселка Северный в Исилькульском районе. В конце прошлого года полицейские получили сообщение о краже денег из церкви в поселке Боевой. Общий ущерб составил около 10 тыс. рублей. Пропали деньги из церковной лавки и ящика для пожертвований.

Выяснилось, что вор выломал панель над оконным проемом, чтобы попасть в храм. Мужчина приехал на малую Родину из Омска, задержали его неподалеку, в Исилькуле. Также выяснилось, что он может быть причастен еще к двум кражам из храмов, находящихся в Омске.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». На время следствия подозреваемого поместили в СИЗО.

Началась проверка. Омские следователи заинтересовались гибелью мужчины у монастыря
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#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омская область#Омск#Исилькульский район#Церковь#Кража#Взлом#Пожертвования#УМВД Омской области#Дарья Зыкова
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