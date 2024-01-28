В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города

История арт-объекта насчитывает 87 лет: впервые фонтан был смонтирован в 1937 году, а основой идеи для скульптора стали произведения Корнея Чуковского. После окончания Великой Отечественной войны период фонтан сильно обветшал — по словам инициатора реставрации, тогда на помощь омичам пришли ленинградцы — в благодарность за гостеприимство в суровые эвакуационные годы, они изготовили новую фигуры лягушек и крокодила, но спасти механизм подачи воды не удалось.