В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
По данным интернет-платформы «Делай город», в Омске стартовал краудфандинг средств на восстановление буквально исторического места — фонтана «Крокодил и лягушки», расположенного перед главным корпусом ОмГАУ им. П. Столыпина. Кроме того, это будет уже вторая реставрация объекта — по данным платформы, ее инициатором выступило омское отделение ГК «Восток-Сервис».
История арт-объекта насчитывает 87 лет: впервые фонтан был смонтирован в 1937 году, а основой идеи для скульптора стали произведения Корнея Чуковского. После окончания Великой Отечественной войны период фонтан сильно обветшал — по словам инициатора реставрации, тогда на помощь омичам пришли ленинградцы — в благодарность за гостеприимство в суровые эвакуационные годы, они изготовили новую фигуры лягушек и крокодила, но спасти механизм подачи воды не удалось.
На настоящий момент сумма средств, пожертвованных омичами достигла 6690 рублей. Финальная цена ремонта исторического наследия города не указана. Но, по заверениям авторов проекта, запуск фонтана оживит местность и придаст «солнечность» парку рядом с аграрным университетом.