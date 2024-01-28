Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В Омске стартовал сбор средств на восстановление фонтана «Крокодил и лягушки»

В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города

28 января 2024, 13:24
Фото: Платформа «Делай город»

В Омске стартовал сбор средств на восстановление фонтана «Крокодил и лягушки»

Вместе со стартом сбора средств на реставрацию, омичам продемонстрировали и дизайн-проект объекта.

По данным интернет-платформы «Делай город», в Омске стартовал краудфандинг средств на восстановление буквально исторического места — фонтана «Крокодил и лягушки», расположенного перед главным корпусом ОмГАУ им. П. Столыпина. Кроме того, это будет уже вторая реставрация объекта — по данным платформы, ее инициатором выступило омское отделение ГК «Восток-Сервис».

История арт-объекта насчитывает 87 лет: впервые фонтан был смонтирован в 1937 году, а основой идеи для скульптора стали произведения Корнея Чуковского. После окончания Великой Отечественной войны период фонтан сильно обветшал — по словам инициатора реставрации, тогда на помощь омичам пришли ленинградцы — в благодарность за гостеприимство в суровые эвакуационные годы, они изготовили новую фигуры лягушек и крокодила, но спасти механизм подачи воды не удалось.

Фонтан в настоящее врремяФонтан в настоящее врремя
Дизайн-проект реставрации фонтанаДизайн-проект реставрации фонтана
Фонтан в настоящее врремя
Фото: Платформа "Делай город"

На настоящий момент сумма средств, пожертвованных омичами достигла 6690 рублей. Финальная цена ремонта исторического наследия города не указана. Но, по заверениям авторов проекта, запуск фонтана оживит местность и придаст «солнечность» парку рядом с аграрным университетом.

Готового решения нет. Хоценко рассказал о судьбе старого Омского кадетского корпуса
Узнать подробнее
#Общество#Ремонт#Омск#Парк#Новости#История#Вода#Аграрный университет#Фонтан#Реставрация#Скульптура#Пожертвования#Арт-объект#Илья Скобин#Крокодил и лягушки#Делай город#ОмГАУ им. П. Столыпина#ГК Восток-Сервис
Подпишитесь
Беды с транспортом, пострадавшие школьники и новые вакансии. Главные темы этой недели
Сегодня, 11:30
Внезапное потепление и снег. Стало известно, какая погода ожидает омичей на неделе
Сегодня, 03:40
Упустили преимущество в три шайбы. «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору»
Сегодня, 15:48
Не представляют интереса. В Омске приговорили к вырубке больше 3,5 тысяч деревьев
Вчера, 06:35
Омский «Авангард» гарантировал себе место в плей-офф КХЛ
Сегодня, 16:29
«Знаю, что такое поработать лопатой». Мэр Омска рассказал об уборке снега в городе
Сегодня, 07:07