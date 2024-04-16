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Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:19

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Омичам рассказали, когда на территории региона ожидается первая весенняя гроза

16 апреля 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
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Синоптики предупредили омичей о первой весенней грозе в ближайшее время

В городской администрации омичей предупредили о возможном возникновении грозы 17 и 18 апреля, а также об усилении порывов ветра до 20 м/с.

По сообщениям синоптиков, 17 и 18 апреля в Омской области ожидается дождь, местами возможна гроза и сильные порывы ветра, которые будут доходить до 15-20 м/с.

В омской мэрии горожан попросили оперативно информировать МЧС в возникновении чрезвычайных ситуаций, делать это можно будет по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового — 101.

Напомним, что об ухудшении погодных условий говорили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Согласно их данным, температура воздуха в ближайшие два дня будет понижаться до +2 и подниматься до +20 градусов.

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