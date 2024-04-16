Омичам рассказали, когда на территории региона ожидается первая весенняя гроза

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
По сообщениям синоптиков, 17 и 18 апреля в Омской области ожидается дождь, местами возможна гроза и сильные порывы ветра, которые будут доходить до 15-20 м/с.
В омской мэрии горожан попросили оперативно информировать МЧС в возникновении чрезвычайных ситуаций, делать это можно будет по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового — 101.
Напомним, что об ухудшении погодных условий говорили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Согласно их данным, температура воздуха в ближайшие два дня будет понижаться до +2 и подниматься до +20 градусов.