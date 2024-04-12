Всему виной циклон с Атлантики. Синоптик рассказала о погоде в Омске в ближайшие дни

14 апреля также пройдут осадки, ночью температура воздуха составит +3…+8°, а днем — +8…+13°, в северных районах области возможно понижение до +3°. Снегопад ожидается на следующий день, 15 апреля, тогда же станет значительно прохладнее. Ночью воздух прогреется лишь до 0…-5°, местами до -11°, днем — до +2…+7°.