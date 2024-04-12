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Published Сегодня, 09:58

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Всему виной циклон с Атлантики. Синоптик рассказала о погоде в Омске в ближайшие дни

12 апреля 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
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Омичам рассказали, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко поделилась прогнозом на остаток недели, по данным синоптиков, температура воздуха будет варьироваться от -10 до +13 градусов.

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко рассказала, чего стоит ожидать от погоды в ближайшие дни. По ее словам, на неустойчивость температуры воздуха и появление осадков в виде снега влияет циклон с Атлантики.

Атлантический циклон сказался на погодных условиях и сегодня, 12 апреля. На протяжении суток в Омской области возможны осадки в виде снега и дождя, а также усиление порывов ветра до 20 м/с.

В субботу, 13 апреля, осадки не покинут регион. Синоптики прогнозируют повышение температуры как днем, так и ночью. В темное время суток столбик термометра покажет +2…+7°, после восхода солнца — до +9…+14°.

14 апреля также пройдут осадки, ночью температура воздуха составит +3…+8°, а днем — +8…+13°, в северных районах области возможно понижение до +3°. Снегопад ожидается на следующий день, 15 апреля, тогда же станет значительно прохладнее. Ночью воздух прогреется лишь до 0…-5°, местами до -11°, днем — до +2…+7°.

Чуть-чуть подождем. После дождливой недели омичам пообещали теплые и солнечные дни
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